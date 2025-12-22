Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tirotean a conductor en Caimito y a cliente de negocio en Río Piedras

Ambos casos, no relacionados, fueron reportados por separado en San Juan casi a la misma hora

22 de diciembre de 2025 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Después de que un familiar llevara al conductor herido a un hospital, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. (Nahira Montcourt)
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cliente de un negocio resultó herido de bala en un tiroteo que fue reportado a las autoridades en la tarde de este domingo, en Río Piedras.

La Policía indicó que los hechos se registraron a eso de las 6:12 p.m., en el negocio Eider, ubicado en la urbanización Country Club.

“Surge de la información que dos individuos portando armas de fuego irrumpieron en el negocio y mediante intimidación y amenaza, despojaron a la víctima de dinero en efectivo, producto de las ventas del día”, relató el informe policiaco.

“Relacionado a estos hechos uno de los asaltantes realizó varios disparos alcanzando a herir a uno de los clientes”, agregó.

El perjudicado fue transportado por un familiar a la sala de emergencias de un hospital del área, donde posteriormente fue referido hacia el hospital Centro Médico en Río Piedras. Al momento, se desconoce su condición.

Por otro lado, unos minutos antes, la Policía fue avisada sobre una agresión grave en la carretera PR-1, cerca de una urbanización en Caimito.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre de 35 años, transitaba en su vehículo Mitsubishi Lancer del 2009 por la referida vía, en dirección de Caguas hacia San Juan, “cuando desde un vehículo en movimiento le realizaron varios disparos, resultando herido de bala en diferentes partes del cuerpo”.

“El perjudicado fue transportado por un ciudadano a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Al momento, su condición fue descrita como estable”, informó el comunicado.

Ambos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
