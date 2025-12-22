Tirotean a conductor en Caimito y a cliente de negocio en Río Piedras

El cliente de un negocio resultó herido de bala en un tiroteo que fue reportado a las autoridades en la tarde de este domingo, en Río Piedras.

La Policía indicó que los hechos se registraron a eso de las 6:12 p.m., en el negocio Eider, ubicado en la urbanización Country Club.

“Surge de la información que dos individuos portando armas de fuego irrumpieron en el negocio y mediante intimidación y amenaza, despojaron a la víctima de dinero en efectivo, producto de las ventas del día”, relató el informe policiaco.

“Relacionado a estos hechos uno de los asaltantes realizó varios disparos alcanzando a herir a uno de los clientes”, agregó.

El perjudicado fue transportado por un familiar a la sala de emergencias de un hospital del área, donde posteriormente fue referido hacia el hospital Centro Médico en Río Piedras. Al momento, se desconoce su condición.

PUBLICIDAD

Por otro lado, unos minutos antes, la Policía fue avisada sobre una agresión grave en la carretera PR-1, cerca de una urbanización en Caimito.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre de 35 años, transitaba en su vehículo Mitsubishi Lancer del 2009 por la referida vía, en dirección de Caguas hacia San Juan, “cuando desde un vehículo en movimiento le realizaron varios disparos, resultando herido de bala en diferentes partes del cuerpo”.

“El perjudicado fue transportado por un ciudadano a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Al momento, su condición fue descrita como estable”, informó el comunicado.