NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre frente a una gallera en Guaynabo

Los investigadores levantaron evidencia encontrada en la escena

22 de diciembre de 2025 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 452 asesinatos en lo que va de este año, 27 menos que los 479 registrados a la misma fecha en el 2024. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, domingo, en Guaynabo.

Los hechos fueron reportados frente a una gallera ubicada en el kilómetro 32.2 de la carretera PR-173, en el barrio Ríos.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

“Al llegar a la escena los agentes, (encontraron) el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, indica el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Néstor Phillet Correa, de 48 años y residente de Aibonito.

“En la escena se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres”, expuso la Policía.

“Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales están bajo investigación”, agregó la Uniformada, que señaló que en el pasado el occiso había sido procesado por “apropiación ilegal”.

La agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Héctor Medina, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y la fiscal Gretchen Pérez, están a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 452 asesinatos en lo que va de este año, 27 menos que los 479 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto RicoAsesinatosGuaynaboBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
