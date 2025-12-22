Asesinan a un hombre frente a una gallera en Guaynabo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, domingo, en Guaynabo.

Los hechos fueron reportados frente a una gallera ubicada en el kilómetro 32.2 de la carretera PR-173, en el barrio Ríos.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

“Al llegar a la escena los agentes, (encontraron) el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, indica el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Néstor Phillet Correa, de 48 años y residente de Aibonito.

“En la escena se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres”, expuso la Policía.

“Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales están bajo investigación”, agregó la Uniformada, que señaló que en el pasado el occiso había sido procesado por “apropiación ilegal”.

La agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Héctor Medina, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y la fiscal Gretchen Pérez, están a cargo de la pesquisa.