Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $19,000 de un cajero automático en gasolinera de Bayamón

La querellante encontró la escena cuando llegó al negocio

22 de diciembre de 2025 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo domiciliario se reportó a eso de las 11:41 a.m. en una casa de la calle 1 final, en Fortuna Playa, del mencionado municipio del noreste.
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que investiga un robo en una gasolinera en la mañana de ayer, domingo, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados en horas de la mañana, en la estación Shell ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-831.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante alegó que, al llegar al establecimiento, estaba toda la mercancía en el suelo.

“Al verificar, se percatan de que alguien forzó una caja fuerte y ocasionó daños a la ATM del banco FirstBank apropiándose de aproximadamente $19,000”, indica el informe policiaco.

“Además, ocasionaron daños a los candados y cerraduras de una puerta”, apuntó.

El agente Omar Torres, adscrito al precinto policiaco de Bayamón Sur, investigó preliminarmente los hechos y los refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
