Roban $19,000 de un cajero automático en gasolinera de Bayamón
La querellante encontró la escena cuando llegó al negocio
22 de diciembre de 2025 - 7:19 AM
La Policía informó que investiga un robo en una gasolinera en la mañana de ayer, domingo, en Bayamón.
Los hechos fueron reportados en horas de la mañana, en la estación Shell ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-831.
De acuerdo con la información preliminar, la querellante alegó que, al llegar al establecimiento, estaba toda la mercancía en el suelo.
“Al verificar, se percatan de que alguien forzó una caja fuerte y ocasionó daños a la ATM del banco FirstBank apropiándose de aproximadamente $19,000”, indica el informe policiaco.
“Además, ocasionaron daños a los candados y cerraduras de una puerta”, apuntó.
El agente Omar Torres, adscrito al precinto policiaco de Bayamón Sur, investigó preliminarmente los hechos y los refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
