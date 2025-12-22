Roban $19,000 de un cajero automático en gasolinera de Bayamón

La Policía informó que investiga un robo en una gasolinera en la mañana de ayer, domingo, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados en horas de la mañana, en la estación Shell ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-831.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante alegó que, al llegar al establecimiento, estaba toda la mercancía en el suelo.

“Al verificar, se percatan de que alguien forzó una caja fuerte y ocasionó daños a la ATM del banco FirstBank apropiándose de aproximadamente $19,000”, indica el informe policiaco.

“Además, ocasionaron daños a los candados y cerraduras de una puerta”, apuntó.