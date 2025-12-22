Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Pérdidas estimadas de hasta $9,000 por robo en una residencia en Santurce

El querellante se percató del escalamiento en la noche de este domingo

22 de diciembre de 2025 - 1:51 PM

El escalamiento ocurrió en una residencia de la calle Flamboyán de Villa Palmeras. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo reportado a las autoridades en la mañana de este lunes en Santurce.

De acuerdo con la información preliminar, el escalamiento ocurrió en una residencia de la calle Flamboyán de Villa Palmeras.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el querellante, de 26 años y residente del lugar, alegó que a eso de las 11:56 de la noche de ayer, domingo, llegó a su hogar y se percató que el portón estaba forzado.

“Luego cuando entró a su cuarto encontró las gavetas abiertas y al revisar vio que le faltaba un dinero que tenía guardado. De acuerdo al perjudicado, fueron de $ 8,000 $9,000 en efectivo”, agregó.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
