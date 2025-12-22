Pérdidas estimadas de hasta $9,000 por robo en una residencia en Santurce
El querellante se percató del escalamiento en la noche de este domingo
22 de diciembre de 2025 - 1:51 PM
La Policía investiga un robo reportado a las autoridades en la mañana de este lunes en Santurce.
De acuerdo con la información preliminar, el escalamiento ocurrió en una residencia de la calle Flamboyán de Villa Palmeras.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el querellante, de 26 años y residente del lugar, alegó que a eso de las 11:56 de la noche de ayer, domingo, llegó a su hogar y se percató que el portón estaba forzado.
“Luego cuando entró a su cuarto encontró las gavetas abiertas y al revisar vio que le faltaba un dinero que tenía guardado. De acuerdo al perjudicado, fueron de $ 8,000 $9,000 en efectivo”, agregó.
