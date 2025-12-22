Pérdidas estimadas de hasta $9,000 por robo en una residencia en Santurce

La Policía investiga un robo reportado a las autoridades en la mañana de este lunes en Santurce.

De acuerdo con la información preliminar, el escalamiento ocurrió en una residencia de la calle Flamboyán de Villa Palmeras.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el querellante, de 26 años y residente del lugar, alegó que a eso de las 11:56 de la noche de ayer, domingo, llegó a su hogar y se percató que el portón estaba forzado.