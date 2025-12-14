Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causan daños a sistema de cámaras de seguridad en dispensario de cannabis en Santurce

La Policía investiga una querella de escalamiento

14 de diciembre de 2025 - 7:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
De acuerdo con la denuncia, una de las puertas del establecimiento fue forzada, mientras que un cable de seguridad del portón había sido cortado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento en un dispensario de cannabis reportado a eso de las 9:20 de la mañana de este sábado, en la calle del Parque de Santurce, en San Juan.

De acuerdo con la denuncia, una de las puertas del establecimiento fue forzada, mientras que un cable de seguridad del portón había sido cortado.

En el interior, encontraron pertenencias en desorden y las gavetas con mercancía del dispensario de cannabis estaban abiertas.

En cuanto a la mercancía que ya no estaba, la denuncia indica que faltaban unos cartuchos marca Skyhi, unos desechables y productos comestibles. Estimaron en $1,500 en valor de la propiedad desaparecida.

Sin embargo, también encontraron daños en el cuarto de seguridad, donde observaron cables rotos, mientras que cortaron el cable del satélite de las cámaras de seguridad.

Asimismo, observaron que estaba abierta la caja fuerte, de donde no se llevaron el dinero en efectivo que estaba en el lugar.

En cambio, faltaban “chips” de las cámaras de seguridad que estaban guardados en una maleta. Además del sistema de cámaras de seguridad, los escaladores también se llevaron la caja del “DVR”, como se le llama al dispositivo que graba los vídeos.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
