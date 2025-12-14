Causan daños a sistema de cámaras de seguridad en dispensario de cannabis en Santurce

La Policía investiga un escalamiento en un dispensario de cannabis reportado a eso de las 9:20 de la mañana de este sábado, en la calle del Parque de Santurce, en San Juan.

De acuerdo con la denuncia, una de las puertas del establecimiento fue forzada, mientras que un cable de seguridad del portón había sido cortado.

En el interior, encontraron pertenencias en desorden y las gavetas con mercancía del dispensario de cannabis estaban abiertas.

En cuanto a la mercancía que ya no estaba, la denuncia indica que faltaban unos cartuchos marca Skyhi, unos desechables y productos comestibles. Estimaron en $1,500 en valor de la propiedad desaparecida.

Sin embargo, también encontraron daños en el cuarto de seguridad, donde observaron cables rotos, mientras que cortaron el cable del satélite de las cámaras de seguridad.

Asimismo, observaron que estaba abierta la caja fuerte, de donde no se llevaron el dinero en efectivo que estaba en el lugar.

En cambio, faltaban “chips” de las cámaras de seguridad que estaban guardados en una maleta. Además del sistema de cámaras de seguridad, los escaladores también se llevaron la caja del “DVR”, como se le llama al dispositivo que graba los vídeos.