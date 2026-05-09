Capturan a “El nene” tras permanecer prófugo de la justicia desde 2024

Un joven que figuraba como prófugo desde 2024 fue capturado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Humacao durante un operativo en el barrio Pasto Viejo, en el que además le ocuparon un arma de fuego para la cual no poseía licencia.

El arrestado fue identificado por la Policía como Javián Miguel González Camacho, alias “El nene”, de 23 años y residente en Humacao.

Según las autoridades, contra González Camacho pesaba una orden de arresto bajo cargos de agresión grave.

La orden fue emitida por la jueza Enid C. Rivera García, quien fijó una fianza de $15,000, diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

Según la Uniformada, durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola Glock modelo 17 cargada con 17 municiones calibre 9 milímetros (9mm). La Policía sostuvo que el fugitivo no posee licencia para portar el arma.

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Tras su arresto, el caso fue consultado con el fiscal Juan Hernández, de la Fiscalía de Humacao, quien formuló cargos adicionales por violación a la Ley de Armas.

La prueba fue presentada ante Rivera García, quien encontró causa para arresto e impuso una fianza adicional de $25,000, también diferida mediante el PSAJ.

La vista preliminar del caso fue pautada para el 19 de mayo.