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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comisión de Juegos ocupa 37 máquinas tragamonedas ilegales en San Juan

El operativo fue realizado junto al Departamento de la Vivienda, la Policía y otras agencias

9 de mayo de 2026 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambos negocios podrían enfrentar multas administrativas por parte del Negociado de Máquinas en Ruta, adscrito a la Comisión de Juegos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR) ocupó 37 máquinas de juegos de azar ilegales durante un operativo conjunto realizado la noche del viernes en negocios ubicados en San Juan.

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La CJPR indicó, en declaraciones escritas, que el operativo se ejecutó junto con personal del Departamento de la Vivienda, la Policía y otras agencias.

De acuerdo con la agencia, en el negocio Seven fueron ocupadas nueve máquinas tragamonedas con $57 en efectivo en su interior.

Mientras, en un segundo establecimiento ubicado en el residencial Luis Llorens Torres, las autoridades ocuparon 19 máquinas y $2,336 en efectivo depositados dentro de los dispositivos.

Ambos negocios podrían enfrentar multas administrativas por parte del Negociado de Máquinas en Ruta, adscrito a la Comisión de Juegos.

La CJPR resaltó que las sanciones para el negocio Seven podrían ascender a $45,000, mientras que el establecimiento en el residencial Luis Llorens Torres podría exponerse a multas de hasta $95,000.

“La Comisión de Juegos está obligada a hacer cumplir la ley. Hay operadores de máquina cumpliendo cabalmente, pagando licencias y aportando al fisco por mantener su negocio de manera legal”, expresó el director de la CJPR, Juan Carlos Santaella.

“Para estos, y para todos los ciudadanos que día a día cumplen con la ley y tienen que pagar contribuciones, resulta injusto que unos pocos pretendan mantener negocios con ventajas contributivas producto de evadir el cumplimiento de la ley”, añadió.

Según Santaella, la ley dispone que las personas que operen máquinas de juegos de azar de manera ilegal se exponen a la confiscación de las máquinas y a multas de $5,000 por cada unidad ocupada.

La CJPR sostuvo que, antes de la implementación de la ley y sus reglamentos, se celebraron orientaciones para ayudar a los dueños de establecimientos la oportunidad de legalizar sus operaciones.

Actualmente, según la CJPR, existen más de 20,000 máquinas de juegos de azar en ruta operando en cumplimiento con la ley. La legislación establece un límite de 25,000 máquinas, y un tope de 15 unidades por establecimiento.

Tags
Breaking NewsSan JuanPolicía de Puerto RicoDepartamento de la Vivienda
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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