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Crucero con brote de norovirus llegará al estado de Florida con más de 100 contagios

El barco tiene programado arribar a Puerto Cañaveral, mientras el mundo sigue atento a los casos de hantavirus

9 de mayo de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crucero Caribbean Princess. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó del estado de Florida la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

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102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la “limpieza y desinfección”, aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de “limpieza” y para reportar los casos, según detalló el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3,116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.

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Breaking NewsCrucerosEnfermedadesFloridaEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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