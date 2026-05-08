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Hospitalizan a una mujer en España como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Estuvo en contacto con una víctima fallecida en Johannesburgo

8 de mayo de 2026 - 10:27 AM

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El crucero holandés MV Hondius anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - Una mujer que estuvo en contacto con la fallecida en Johannesburgo (Sudáfrica) ha sido ingresada en España “con síntomas compatibles” de hantavirus y se encuentra en un hospital en Alicante (este de España) como un caso sospechoso y allí permanecerá en aislamiento, informó el Gobierno español este viernes.

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Se trata de una ciudadana de 32 años residente en Alicante, según la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, región donde se halla.

Como medida preventiva y siguiendo el protocolo que aprobó este viernes el Ministerio de Sanidad, va a ser trasladada a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia alicantina.

Las autoridades sanitarias contactaron con esta paciente tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas.

La mujer presenta sintomatología respiratoria leve y está previsto que se le tomen muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La Conselleria de Sanidad señaló en un comunicado que informará de la evolución de su situación “en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional”.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, dijo además que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con esa fallecida cuyo destino final era España, pero que “se encuentra en Sudáfrica”.

El crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur. Durante este tiempo tres personas murieron -debido a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos- y otras cuatro han presentado síntomas de distinta intensidad.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

En estos momentos, el barco está siendo conducido a la isla española de Tenerife, (archipiélago de las Canarias, Atlántico) a donde se prevé que llegará este domingo, después de completar una expedición que permaneció detenida del 3 al 6 de mayo en el penúltimo punto de su trayecto, Cabo Verde.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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