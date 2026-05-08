El Pentágono divulga nuevos archivos sobre ovnis: te decimos dónde consultarlos

Washington - El Pentágono comenzó a divulgar nuevos archivos sobre ovnis, al señalar que el público puede sacar sus propias conclusiones sobre los llamados “fenómenos anómalos no identificados”, como un objeto que, según un piloto de drones, emitió una luz brillante en el cielo antes de desaparecer.

En una publicación en X realizada el viernes, el Pentágono sostuvo que, mientras administraciones anteriores buscaron desacreditar o desalentar al pueblo estadounidense, el presidente Donald Trump “está enfocado en brindar la máxima transparencia al público, que en última instancia puede formar sus propias conclusiones sobre la información contenida en estos archivos”. Añadió que documentos adicionales serán divulgados de forma gradual.

Además del Pentágono, el esfuerzo es liderado por la Casa Blanca, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, el Departamento de Energía, la NASA y el FBI.

Un nuevo sitio web que alberga los documentos sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés, tiene una estética marcadamente retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores destacadas en la página y textos presentados con una tipografía similar a la de una máquina de escribir. La primera publicación incluye 162 archivos, entre ellos antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales tripulados.

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Uno de los documentos detalla una entrevista del FBI con una persona identificada como piloto de drones, quien reportó haber visto en septiembre de 2023 un “objeto lineal” con una luz lo suficientemente brillante como para “ver bandas dentro de la luz” en el cielo.

“El objeto fue visible entre cinco y diez segundos y luego la luz se apagó y el objeto desapareció”, según la entrevista del FBI.

Otro archivo corresponde a una fotografía de la NASA tomada durante la misión Apollo 17 en 1972, que muestra tres puntos en formación triangular. El Pentágono indicó en el texto adjunto que “no existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, aunque un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un “objeto físico”.

Trump, republicano, llevaba adelantando el anuncio desde febrero. Previamente, divulgó documentos relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., los cuales revelaron poco más de lo que ya se conocía.

El Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de documentos relacionados con ovnis, y el Congreso creó en 2022 una oficina para desclasificar este material. Un informe publicado en 2024 reveló cientos de nuevos incidentes de UAP, aunque no encontró evidencia de que el gobierno de Estados Unidos haya confirmado alguna vez avistamientos de tecnología extraterrestre.

El Congreso ordenó al Pentágono comenzar a divulgar décadas de archivos sobre avistamientos de ovnis en 2022, luego de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas compartieran encuentros con aeronaves inexplicables.

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Un pequeño grupo de republicanos en el Congreso ha insistido en una mayor transparencia, acusando al Pentágono de ocultar documentos. Una carta enviada en marzo por la representante Anna Paulina Luna exigió la divulgación de 46 videos de UAP identificados por denunciantes. En redes sociales el viernes, Luna dijo que esos videos podrían ser publicados en una próxima divulgación del Pentágono.

El representante Tim Burchett agradeció a Trump por “cumplir su palabra” sobre la transparencia y la divulgación.

“Quisiera recordarle a la gente que la transparencia no ocurrirá toda de una vez, tomará algo de tiempo”, expresó Burchett en un comunicado.

Sin embargo, expertos han pedido cautela respecto a la divulgación de los nuevos archivos, al advertir que los videos de UAP suelen ser malinterpretados o descritos incorrectamente por personas que no están familiarizadas con tecnología militar avanzada. El informe del Pentágono de 2024 refutó las afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos haya recuperado tecnología extraterrestre o confirmado evidencia de vida alienígena.

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