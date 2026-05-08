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A un año de su elección: temas presentes en el pontificado del papa León XIV

Nacido en Chicago como Robert Francis Prevost, el sumo pontífice llega a su primer aniversario con una agenda centrada en la paz

8 de mayo de 2026 - 8:00 AM

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El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa.La primera aparición del nuevo pontífice ante la multitud en la Plaza de San Pedro.El papa León XIV se dirige a los fieles después de impartir la bendición Urbi et Orbi (“a la ciudad de Roma y al mundo”) desde la logia central de la Basílica de San Pedro.
1 / 100 | A un año de su elección: temas presentes en el pontificado del papa León XIV. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

Al cumplirse, este 8 de mayo, su primer año de pontificado, el papa León XIV consolidó una agenda marcada por el repudio a la guerra y esfuerzos en favor de la justicia social.

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Como primer papa estadounidense de la historia, presentamos cinco asuntos clave que ayudan a entender el rumbo de su papado.

Diferencias y tensiones con la administración Trump

Aunque no se ha registrado una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el papa León XIV, ambos considerados figuras de gran influencia internacional, el primer año del pontificado ha estado marcado por choques de visión entre Washington y el Vaticano.

En una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump acusó al papa León XIV de poner en riesgo a “muchos católicos y muchas personas” por su postura en contra de la guerra con Irán. Sus expresiones surgieron luego de que el pontífice reiteró su rechazo a los conflictos armados y a las armas nucleares.

“El papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear… y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, dijo Trump en la entrevista.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó los "esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio" durante una reunión en el Vaticano. Rubio y su esposa, Jeannette, llegaron, el 7 de mayo de 2026, al aeropuerto de Ciampino en Roma para una visita de dos días a Italia y al Vaticano.Las tensiones comenzaron cuando Trump arremetió contra León en redes sociales el mes pasado, afirmando que el pontífice no tomaba en serio el crimen y el terrorismo por sus comentarios sobre las políticas migratorias y las deportaciones del gobierno, así como por la guerra con Irán. León dijo entonces que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.
1 / 10 | Así fue el encuentro entre el papa León XIV y el secretario de Estado Marco Rubio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó los "esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio" durante una reunión en el Vaticano. - The Associated Press

Sin embargo, el papa León XIV no ha apoyado el uso ni la posesión de armas nucleares. Por el contrario, ha criticado las intervenciones bélicas y ha reiterado su llamado a la paz y al desarme. La interpretación de Trump fue rechazada posteriormente por el pontífice, quien afirmó que la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz.

El pontífice también ha repudiado las medidas migratorias impulsadas por la administración Trump. En el pasado, instó a “escuchar y tratar a los inmigrantes humanamente”.

El “mensaje especial” de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos recibió el respaldo del pontífice. La declaración fue catalogada como inusual, pues fue la primera vez desde 2013 que los prelados redactaron un pronunciamiento sobre un solo tema. El texto incluyó una crítica a la deportación masiva de inmigrantes, en la que los obispos lamentaron el “miedo y la ansiedad” sembrados en las comunidades inmigrantes.

En un intento por aliviar las tensiones entre Washington y el Vaticano, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó el miércoles la Santa Sede tras las arremetidas de Trump.

Sobre la guerra y la paz: “Dios no bendice ningún conflicto”

A lo largo de su clericato, la postura del papa León XIV frente a la guerra ha sido consistente: promover el fin inmediato de los conflictos y abogar por la reconciliación entre los países enfrentados.

Desde su primera bendición dominical, el pontífice se distanció de los conflictos bélicos y reiteró su llamado a la paz. En su primer domingo tras ser elegido papa, solicitó una “paz justa y duradera” para Ucrania, así como un cese al fuego inmediato, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria.

Más allá de sus exhortaciones públicas a favor de la paz, el 19 de mayo de 2025 el papa León se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un encuentro de tono diplomático en el que se abordó la posibilidad de impulsar un alto al fuego en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según un comunicado del Vaticano difundido tras la reunión, ambos “intercambiaron opiniones sobre temas internacionales” y dialogaron sobre una “solución negociada entre las partes involucradas”.

El papa León XIV se reúne con el vicepresidente JD Vance, al centro, y el secretario de Estado Marco Rubio, a la izquierda, durante su encuentro en el Vaticano, el lunes 19 de mayo de 2025. (Vatican Media vía AP)
El papa León XIV se reúne con el vicepresidente JD Vance, al centro, y el secretario de Estado Marco Rubio, a la izquierda, durante su encuentro en el Vaticano, el lunes 19 de mayo de 2025. (Vatican Media vía AP) (Simone Risoluti)

Durante su primer mensaje de Navidad, el pontífice volvió a emitir llamados a la paz, esta vez en torno a los conflictos en Líbano, Palestina, Israel y Siria, además de las llamadas guerras “olvidadas”.

León XIV afirmó, el 25 de diciembre, que “cada uno puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”.

Igualmente, en marzo de 2026, durante su homilía del Domingo de Ramos, que marca la entrada de Jesús en Jerusalén previo a su crucifixión, el pontífice insistió en que Dios es el “rey de la paz”. Sus expresiones ocurrieron en momentos en que funcionarios estadounidenses, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, vincularon la fe cristiana con justificaciones de acciones militares.

El papa y su postura contra los abusos sexuales

A un mes de asumir el papado, León XIV fijó una postura firme contra los abusos sexuales y cualquier otra forma de maltrato dentro de la Iglesia. En un mensaje leído por un funcionario del Vaticano en Lima, Perú, el pontífice urgió a la institución a adoptar una “cultura de prevención” para enfrentar y evitar estos casos.

A comienzos de este año, durante un consistorio con cardenales, el papa León XIV lamentó que la Iglesia, en ocasiones, haya “cerrado las puertas” a las víctimas de abusos. En su discurso, afirmó que “muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de no haber sido acogidas y escuchadas”.

León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. (Photo by Domenico Stinellis / POOL / AFP) León llegó el jueves a Turquía, donde se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para transmitir un mensaje de paz. El papa rezó en un memorial por las víctimas de la explosión.
1 / 50 | De Turquía al Líbano: así fue el primer viaje de León XIV como papa. León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. (Photo by Domenico Stinellis / POOL / AFP) - DOMENICO STINELLIS

Una agenda ecológica desde la fe

En materia ecológica, el papa León XIV puntualizó sobre una visión de una Iglesia comprometida con el cuidado ambiental. A poco tiempo de iniciar su pontificado, aprobó la incorporación de la “Misa por el cuidado de la Creación” al Misal Romano, una nueva fórmula litúrgica dirigida a impulsar la conciencia ecológica global desde la fe católica.

La decisión respondió a la preocupación de la Iglesia por el deterioro ambiental y el uso irresponsable de los bienes naturales. Según el Vaticano, la misa buscó atender las peticiones inspiradas por la encíclica Laudato si’, publicada por el papa Francisco, que promovió la ecología integral como parte de la justicia social. Más que introducir una doctrina nueva, la misa reforzó la relación entre la fe, la creación y la responsabilidad humana ante la naturaleza.

El papa Francisco como su ejemplo a seguir

León XIV nunca ocultó que el papa Francisco ha sido una de sus principales referencias cuando comenzó su papado. Desde sus primeros mensajes, el pontífice dejó claro que no llegó para romper el camino trazado por su antecesor, sino para continuar un legado marcado por la sencillez, la justicia social, la cercanía con los más vulnerables y una Iglesia más abierta al diálogo con el mundo actual.

En su primera reunión formal con los cardenales, León XIV llamó a retomar el “precioso legado” de Francisco, a quien reconoció como ejemplo de entrega, humildad y servicio.

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ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
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Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
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