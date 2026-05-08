Bebé de cuatro meses resulta con trauma cerebral tras incidente en Dorado

Un bebé de cuatro meses resultó con un trauma cerebral tras un incidente reportado la noche del miércoles en una residencia del barrio Mameyal, en Dorado, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el infante fue transportado a una institución hospitalaria en el área metropolitana. Allí, los padres habrían alegado al personal médico que había sufrido una caída.

No obstante, El Nuevo Día supo que el personal médico presuntamente detectó que los hematomas no eran compatibles con ese tipo de accidente, por lo que alertaron a la Policía, lo que activó el protocolo.

Posteriormente, el menor fue transportado en ambulancia por paramédicos del Cuerpo de Emergencias Médicas hasta el Centro Médico en Río Piedras, donde permanece recluido en condición de cuidado.

El caso fue referido a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores y a la subdivisión de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, así como al Departamento de la Familia. Este medio solicitó una reacción a Familia, al momento, no se ha recibido.

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Actualmente, los padres del menor permanecen detenidos mientras se evalúa la posible radicación de cargos en su contra. De momento, se desconoce si cuentan con un caso previo ante las autoridades.