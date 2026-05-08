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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bebé de cuatro meses resulta con trauma cerebral tras incidente en Dorado

Los padres, que se encuentran detenidos, alegaron que presuntamente sufrió una caída

8 de mayo de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ctualmente, los padres del menor permanecen detenidos mientras se evalúa la posible radicación de cargos en su contra. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un bebé de cuatro meses resultó con un trauma cerebral tras un incidente reportado la noche del miércoles en una residencia del barrio Mameyal, en Dorado, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, el infante fue transportado a una institución hospitalaria en el área metropolitana. Allí, los padres habrían alegado al personal médico que había sufrido una caída.

No obstante, El Nuevo Día supo que el personal médico presuntamente detectó que los hematomas no eran compatibles con ese tipo de accidente, por lo que alertaron a la Policía, lo que activó el protocolo.

Posteriormente, el menor fue transportado en ambulancia por paramédicos del Cuerpo de Emergencias Médicas hasta el Centro Médico en Río Piedras, donde permanece recluido en condición de cuidado.

El caso fue referido a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores y a la subdivisión de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, así como al Departamento de la Familia. Este medio solicitó una reacción a Familia, al momento, no se ha recibido.

Actualmente, los padres del menor permanecen detenidos mientras se evalúa la posible radicación de cargos en su contra. De momento, se desconoce si cuentan con un caso previo ante las autoridades.

El incidente fue reportado a las 7:30 p.m. del miércoles, aunque el informe policiaco no fue divulgado hasta la mañana de este viernes. Actualmente, la Policía continúa investigando las circunstancias de los hechos.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICMaltrato de menores
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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