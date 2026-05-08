Este es el plan de España para atender crucero afectado por hantavirus que se dirige a Islas Canarias

Madrid - Las autoridades españolas se preparaban el viernes para recibir a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de un crucero afectado por el hantavirus que se dirige a las Islas Canarias, donde funcionarios sanitarios han indicado que realizarán evacuaciones controladas.

Se espera que la embarcación llegue a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, el sábado o el domingo.

“Llegarán a una zona completamente aislada y acordonada”, dijo el jueves Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia de España.

El MV Hondius es una embarcación con bandera holandesa y las autoridades del país dijeron el viernes que estaban en estrecho contacto con el propietario y con funcionarios de países con ciudadanos a bordo.

Estados Unidos ha aceptado enviar un avión a las Islas Canarias para repatriar a sus 17 ciudadanos del crucero, dijo Barcones. El gobierno británico también dijo que fletará un avión para evacuar a las casi dos docenas de ciudadanos británicos que siguen en la embarcación.

PUBLICIDAD

Al menos tres pasajeros han muerto y varios más están enfermos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el riesgo que supone el brote para la población en general es bajo, y el viernes confirmó que una azafata de un avión en el que subió brevemente una pasajera del crucero infectada dio negativo en la prueba de hantavirus.

Su posible infección había suscitado preocupación sobre la transmisibilidad del virus.

El hantavirus suele transmitirse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se propaga fácilmente entre humanos. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Ninguno de los pasajeros o tripulantes que siguen en el barco presenta síntomas, informó el jueves la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, con sede en Holanda.

1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press 1 / 13 Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. The Associated Press Compartir

Países rastrean a pasajeros que desembarcaron

Las autoridades sanitarias de cuatro continentes seguían localizando y vigilando a los pasajeros que desembarcaron del crucero antes de que se detectara el brote letal. También están intentando dar con otras personas que pudiesen haber estado en contacto con ellos desde entonces.

Más de dos docenas de personas de al menos 12 países distintos abandonaron el barco el 24 de abril, casi dos semanas después de que el primer pasajero hubiera muerto a bordo, sin que se realizara rastreo de contactos, según dijeron el jueves el operador del barco y funcionarios holandeses.

No fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez el hantavirus en un pasajero del barco, indicó la OMS.

La azafata de KLM que dio negativo en la prueba del virus trabajaba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril y más tarde enfermó. El jueves fue trasladada a una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam.

PUBLICIDAD

La pasajera del crucero que subió brevemente a ese vuelo —una holandesa cuyo esposo murió en el barco— estaba demasiado enferma para tomar el vuelo internacional a Europa y fue bajada del avión en Johannesburgo, donde murió.

El servicio de salud pública holandés está realizando un rastreo de los contactos de los pasajeros del vuelo que tuvieron contacto con la mujer antes de que abandonara el avión.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Reino Unido dijeron el viernes que se sospecha que un tercer ciudadano británico tiene hantavirus.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica indicó que el caso sospechoso está en Tristan da Cunha, un remoto territorio británico de ultramar en el Atlántico sur donde el barco hizo escala en abril.

No se informó sobre el estado de la persona.

Se ha confirmado que otros dos británicos que estaban en el barco tienen el virus. Uno está hospitalizado en Holanda y el otro en Sudáfrica.

Las autoridades de Sudáfrica intentan rastrear también los contactos de cualquier pasajero que se hubiera bajado previamente del barco. Se han centrado principalmente en un vuelo del 25 de abril entre la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico sur, y Johannesburgo, al día siguiente de que algunos pasajeros desembarcaran en la isla.

___

La periodista de The Associated Press Molly Quell en La Haya, Holanda, contribuyó a este despacho.

___