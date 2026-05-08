Tres hombres mueren tras ataque a tiros frente a gasolinera en Bayamón

Tres personas murieron tras un incidente violento reportado en la noche del jueves en la PR-174, frente a una gasolinera Texaco, en Bayamón, informó la Policía.

Según información preliminar de la Uniformada, agentes fueron alertados a las 10:16 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que notificaba sobre varias personas heridas de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, las autoridades encontraron a dos hombres, quienes aún no han sido identificados, con heridas de bala y sin signos vitales.

Además, una tercera víctima resultó herida de bala y fue transportada a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico. Sin embargo, posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.

Al momento, las autoridades no han divulgado la identidad de las víctimas ni detalles sobre el móvil de los hechos.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal de turno, continúan con la investigación.