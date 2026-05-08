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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres hombres mueren tras ataque a tiros frente a gasolinera en Bayamón

La tercera víctima, que había sido transportada herida a un hospital, falleció mientras recibía atención médica

8 de mayo de 2026 - 11:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente del FBI dijo en una declaración jurada que Piette tuvo relaciones sexuales con McGinnis por primera vez cuando ella tenía 11 o 12 años. (Archivo)
De momento, la Policía no ha ofrecido la identidad de las víctimas.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Tres personas murieron tras un incidente violento reportado en la noche del jueves en la PR-174, frente a una gasolinera Texaco, en Bayamón, informó la Policía.

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Según información preliminar de la Uniformada, agentes fueron alertados a las 10:16 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que notificaba sobre varias personas heridas de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, las autoridades encontraron a dos hombres, quienes aún no han sido identificados, con heridas de bala y sin signos vitales.

Además, una tercera víctima resultó herida de bala y fue transportada a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico. Sin embargo, posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.

Al momento, las autoridades no han divulgado la identidad de las víctimas ni detalles sobre el móvil de los hechos.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal de turno, continúan con la investigación.

La Policía exhortó a cualquier persona que posea información que ayude al esclarecimiento del caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoBayamónCIC
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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