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Aislan en Chile a dos personas que viajaron en el crucero afectado por brote de hantavirus

El virus dejó a tres personas fallecidas y cinco casos sospechosos de contagio al momento

8 de mayo de 2026 - 10:38 PM

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La información se difunde el mismo día en que el gobierno descartó que los afectados sufrieran la exposición al virus en Chile, en tanto transitaron por el país “en un periodo que no corresponde al de incubación”. (Misper Apawu)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, embarcación que registró un brote de hantavirus y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) deja a la fecha tres fallecidos y al menos cinco casos sospechosos de contagio.

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“Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus”, explicó la cartera de Salud.

“El Ministerio reitera su compromiso de mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante en esta materia”, subrayó la autoridad sanitaria, que además recordó que la ley prohíbe divulgar antecedentes clínicos, personales o de identidad de quienes se encuentran bajo seguimiento epidemiológico.

La información se difunde el mismo día en que el gobierno descartó que los afectados sufrieran la exposición al virus en Chile, en tanto transitaron por el país “en un periodo que no corresponde al de incubación”.

Según han reportado las autoridades, la pareja holandesa, de 69 y 70 años, fallecida a raíz del contagio, estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse.

En concreto y de acuerdo con el Ministerio de Salud argentino, los dos turistas cruzaron a Chile el 7 de enero y estuvieron en el país durante 24 días, antes de cruzar a la provincia de Neuquén (suroeste).

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius.

El buque partió el pasado 1 de abril desde la ciudad argentina de Ushuaia, con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, e hizo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán de Acuña, Sante Elena y Ascensión.

El virus es transmitido por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques templados de Chile y el sur Argentina.

El contagio a los humanos se produce a través de la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, la orina y la saliva de roedores portadores, y puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves.

Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va del año en curso y trece fallecidos, lo que representa una letalidad del 33% y supone un aumento con respecto a 2025 y 2024, según el ministerio.

El caso más reciente documentado de contagio entre personas en Chile data de 2019, según datos oficiales.

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