Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa León XIV viajará el 4 de julio a la isla de Lampedusa

El pontífice estadounidense sigue los pasos del papa Francisco, quien acudió a la isla italiana en su primer viaje fuera del Vaticano

19 de febrero de 2026 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Vaticano también anunció este jueves una visita el 8 de mayo al Santuario de la Virgen de Pompeya y a Nápoles. (Gregorio Borgia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV viajará el 4 de julio a la isla italiana de Lampedusa, puerta de Europa para muchos migrantes que llegan desde las costas del norte de África atravesando el Mediterráneo, al igual que hizo papa Francisco en su primer viaje fuera del Vaticano.

RELACIONADAS

El Vaticano también anunció este jueves una visita el 8 de mayo al Santuario de la Virgen de Pompeya y a Nápoles mientras que el 23 del mismo mes acudirá Acerra, en la región de Campania, a la llamada “Tierra de Fuego”, por los vertidos tóxicos de la Camorra, la mafia local.

Visitará también Pavia (norte) el 20 de junio y el 6 de agosto estará en Asís para los 800 años del “Transito de San Francisco” y el 22 de agosto participará en la Reunión para la Amistad y los pueblos de Rimini.

El papa estadounidense sigue de nuevo los pasos de Francisco, quien el 8 de julio de 2013 decidió que su primer viaje fuera del Vaticano sería a la pequeña isla siciliana después de un grave naufragio de un barco de migrantes en el estrecho de Sicilia.

En esta visita, el papa argentino encontró a algunos migrantes y celebró misa en un campo deportivo.

El papa León XIV abrió la temporada penitencial de Cuaresma de la Iglesia al presidir el Miércoles de Ceniza.Así el papa llegó a la procesión, en la Basílica de Santa Sabina en Roma.Muchos protestantes -especialmente episcopales, luteranos y de otras iglesias históricas- también celebran el Miércoles de Ceniza con liturgias similares.
1 / 17 | Solemnidad y reflexión: estampas del primer Miércoles de Ceniza de León XIV en El Vaticano. El papa León XIV abrió la temporada penitencial de Cuaresma de la Iglesia al presidir el Miércoles de Ceniza. - Riccardo De Luca

Aunque las llegadas de migrantes a las costas italianas ha disminuido respecto a los años anteriores, el Mediterráneo sigue siendo “el mayor cementerio del mundo”, según las ONG dedicadas a rescates, que en los últimos días han denunciado que desde que empezó el año hay cerca de 1,000 migrantes desaparecidos.

“Al menos 547 migrantes ya han muerto en las rutas del Mediterráneo en 2026, 485 en el Mediterráneo central, 27 en el Mediterráneo occidental, 35 en el Mediterráneo oriental”, denunció el miércoles la Organización Internacional para las Migraciones.

En estos últimos días, el mar ha devuelto a las costas italianas 13 cuerpos de migrantes supuestamente fallecidos en naufragios debidos al mal tiempo.

En el programa de las visitas que el papa hará este año en Italia también se incluye la de Acerra y la reunión con los habitantes de la “Tierra del fuego”, donde las mafias han ido durante años enterrando los vertidos tóxicos y se han producido una alta concentración de tumores entre sus habitantes.

Aunque el programa detallado aún no se conoce, es previsible que el primer pontífice agustino de la historia visite en Pavía la tumba de San Agustín, que se encuentra en la basílica de “San Pietro in Ciel d’Oro”.

Por otro lado, la visita a Asís se enmarca en el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís (1226-2026) y en el Año Jubilar especial promulgado por el papa León XIV, del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027.

Tags
Papa León XIVItaliaVaticanoIglesia CatólicaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: