Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa León XIV insta a construir “una nueva unidad” en Europa para superar tensiones

Hizo un llamamiento durante su audiencia general de los miércoles

11 de febrero de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Papa León XIV celebra su audiencia general semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) (Alessandra Tarantino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV instó a “la construcción de una nueva unidad del continente europeo, para superar tensiones, divisiones y antagonismos religiosos y políticos”, en un llamamiento durante su Audiencia General de los miércoles.



“En estos días recordamos a los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patrones de Europa, padres del cristianismo, de la lengua y de la cultura de los pueblos eslavos. Volvamos a su obra apostólica —como exhortaba San Juan Pablo II— en la construcción de una nueva unidad del continente europeo”, dijo el papa durante el saludo a los fieles de lengua polaca.

Al final de la audiencia, Robert Prevost explicó que acudirá este miércoles a la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos y encenderá una vela, “signo de mi oración por todos los enfermos, a quienes hoy, Jornada Mundial del Enfermo, recordamos con especial afecto”.

En su catequesis, el pontífice reflexionó sobre “la importancia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia” y observó´: “De hecho, vivimos rodeados de muchas palabras, ¡pero cuántas de ellas están vacías! A veces escuchamos también palabras sabias, pero que no tocan nuestro destino último”.

“La Palabra de Dios, en cambio, satisface nuestra sed de significado, de verdad sobre nuestra vida”, concluyó el pontífice.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVEuropa
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
