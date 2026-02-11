El papa León XIV insta a construir “una nueva unidad” en Europa para superar tensiones

El papa León XIV instó a “la construcción de una nueva unidad del continente europeo, para superar tensiones, divisiones y antagonismos religiosos y políticos”, en un llamamiento durante su Audiencia General de los miércoles.

“En estos días recordamos a los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patrones de Europa, padres del cristianismo, de la lengua y de la cultura de los pueblos eslavos. Volvamos a su obra apostólica —como exhortaba San Juan Pablo II— en la construcción de una nueva unidad del continente europeo”, dijo el papa durante el saludo a los fieles de lengua polaca.

Al final de la audiencia, Robert Prevost explicó que acudirá este miércoles a la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos y encenderá una vela, “signo de mi oración por todos los enfermos, a quienes hoy, Jornada Mundial del Enfermo, recordamos con especial afecto”.

En su catequesis, el pontífice reflexionó sobre “la importancia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia” y observó´: “De hecho, vivimos rodeados de muchas palabras, ¡pero cuántas de ellas están vacías! A veces escuchamos también palabras sabias, pero que no tocan nuestro destino último”.