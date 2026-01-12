Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

El pontífice ha pedido que se respete la voluntad del pueblo venezolano

12 de enero de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La reunión de la premio Nobel de la Paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana del lunes. (Vatican Media)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

RELACIONADAS

La reunión de la premio Nobel de la Paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario “The Washington Post” publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025.El Comité Noruego del Nobel destacó su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.Tal como esperaban los observadores, el premio se le escapó así al presidente estadounidense Donald Trump, que manifestó de forma reiterada su deseo de verse galardonado con el Nobel de la Paz, como lo fuera su predecesor demócrata Barack Obama.
1 / 16 | ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz?. La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. - Ariana Cubillos

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

Tags
Papa León XIVMaría Corina MachadoVenezuelaBreaking NewsVaticano
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
