NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Instituto Nobel dice que María Corina Machado no puede dar el Premio de la Paz a Donald Trump

Esto después de que la dirigente venezolana pretendiera compartirlo con el presidente de Estados Unidos

10 de enero de 2026 - 6:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ante el Gran Hotel de Oslo, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB vía AP) (Ole Berg-Rusten)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La organización que supervisa el Premio Nobel de la Paz está echando agua fría a las habladurías sobre la posibilidad de que la líder opositora venezolana María Corina Machado entregue su reciente galardón al presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

Una vez anunciado el Premio Nobel de la Paz, no puede ser revocado, transferido o compartido con otros, según informó el viernes el Instituto Nobel Noruego en un breve comunicado.

“La decisión es definitiva y permanecerá para siempre”.

La declaración se produce después de que Machado dijera que le gustaría dar o compartir el premio con Trump, quien supervisó la exitosa operación estadounidense para capturar al autoritario presidente venezolano Nicolás Maduro. Se enfrenta a cargos de narcotráfico en Nueva York.

“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos -el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano- ciertamente queremos, dárselo y compartirlo con él”, dijo Machado al presentador de Fox News Sean Hannity el lunes. “Lo que ha hecho es histórico. Es un paso enorme hacia una transición democrática”.

Machado dedicó el premio a Trump, junto con el pueblo de Venezuela, poco después de que se anunciara. Trump ha codiciado y ha hecho campaña abiertamente para ganar él mismo el Premio Nobel desde su regreso a la presidencia.

Sin embargo, cuando se trata de gobernar Venezuela tras la captura de Maduro, Trump ha respaldado hasta ahora a otra persona: la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, que fue vicepresidenta con Maduro.

Ha calificado a Machado de “mujer muy agradable”, pero ha dicho que actualmente no cuenta con el apoyo dentro de Venezuela para gobernar. Le dijo a Hannity el jueves que Machado planea visitar la próxima semana y se refirió a un potencial ofrecimiento del Premio de la Paz como un “gran honor”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsMaría Corina MachadoPremio NobelDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
