El Instituto Nobel dice que María Corina Machado no puede dar el Premio de la Paz a Donald Trump

Washington - La organización que supervisa el Premio Nobel de la Paz está echando agua fría a las habladurías sobre la posibilidad de que la líder opositora venezolana María Corina Machado entregue su reciente galardón al presidente Donald Trump.

Una vez anunciado el Premio Nobel de la Paz, no puede ser revocado, transferido o compartido con otros, según informó el viernes el Instituto Nobel Noruego en un breve comunicado.

“La decisión es definitiva y permanecerá para siempre”.

La declaración se produce después de que Machado dijera que le gustaría dar o compartir el premio con Trump, quien supervisó la exitosa operación estadounidense para capturar al autoritario presidente venezolano Nicolás Maduro. Se enfrenta a cargos de narcotráfico en Nueva York.

“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos -el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano- ciertamente queremos, dárselo y compartirlo con él”, dijo Machado al presentador de Fox News Sean Hannity el lunes. “Lo que ha hecho es histórico. Es un paso enorme hacia una transición democrática”.

Machado dedicó el premio a Trump, junto con el pueblo de Venezuela, poco después de que se anunciara. Trump ha codiciado y ha hecho campaña abiertamente para ganar él mismo el Premio Nobel desde su regreso a la presidencia.

Sin embargo, cuando se trata de gobernar Venezuela tras la captura de Maduro, Trump ha respaldado hasta ahora a otra persona: la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, que fue vicepresidenta con Maduro.

Ha calificado a Machado de “mujer muy agradable”, pero ha dicho que actualmente no cuenta con el apoyo dentro de Venezuela para gobernar. Le dijo a Hannity el jueves que Machado planea visitar la próxima semana y se refirió a un potencial ofrecimiento del Premio de la Paz como un “gran honor”.