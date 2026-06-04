Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer desaparecida desde octubre de 2024 en Arecibo

Fue vista por última vez en el sector Canina del barrio Hato Viejo

4 de junio de 2026 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Familiares vieron por última vez a Jeins Darys González Rivera, de 34 años, en el barrio Hato Viejo, sector Canina, en Arecibo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a una mujer que está desaparecida desde octubre de 2024 en Arecibo, informó la Policía.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero Jeins Darys González Rivera, de 34 años y residente del barrio Hato Viejo, sector Canina, en Arecibo.

González Rivera fue reportada desaparecida por su madre, quien “desconoce su paradero desde octubre de 2024”.

“La mujer fue descrita como de tez blanca, 5 pies y 3 pulgadas de estatura, aproximadamente 235 libras de peso, cabello rojo y ojos color marrón”, detalló el informe policiaco.

“Tiene un tatuaje de una flor en la mano izquierda, un tatuaje con el nombre de “NANCY’ y un tatuaje de un león. Además, posee perforaciones (’piercings’) en la encía, lengua y nariz”, agregó.

Asimismo, señaló que al momento de su desaparición vestía una blusa de manguillo negra y un pantalón corto color blanco. Se desconoce el calzado que utilizaba.

“Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de esta persona, puede comunicarse confidencialmente con la Policía de Puerto Rico, al 787-343-2020 o al 787-878-4000, extensión 1550 o 1551. También puede mantenerse en contacto con nosotros a través de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook/prpdgov”, acotó.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAreciboPersona desaparecida
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: