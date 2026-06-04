Buscan a mujer desaparecida desde octubre de 2024 en Arecibo
Fue vista por última vez en el sector Canina del barrio Hato Viejo
4 de junio de 2026 - 7:02 AM
4 de junio de 2026 - 7:02 AM
Las autoridades buscan a una mujer que está desaparecida desde octubre de 2024 en Arecibo, informó la Policía.
En comunicado de prensa, la Uniformada solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero Jeins Darys González Rivera, de 34 años y residente del barrio Hato Viejo, sector Canina, en Arecibo.
González Rivera fue reportada desaparecida por su madre, quien “desconoce su paradero desde octubre de 2024”.
“La mujer fue descrita como de tez blanca, 5 pies y 3 pulgadas de estatura, aproximadamente 235 libras de peso, cabello rojo y ojos color marrón”, detalló el informe policiaco.
“Tiene un tatuaje de una flor en la mano izquierda, un tatuaje con el nombre de “NANCY’ y un tatuaje de un león. Además, posee perforaciones (’piercings’) en la encía, lengua y nariz”, agregó.
Asimismo, señaló que al momento de su desaparición vestía una blusa de manguillo negra y un pantalón corto color blanco. Se desconoce el calzado que utilizaba.
“Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de esta persona, puede comunicarse confidencialmente con la Policía de Puerto Rico, al 787-343-2020 o al 787-878-4000, extensión 1550 o 1551. También puede mantenerse en contacto con nosotros a través de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook/prpdgov”, acotó.
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