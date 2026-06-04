Buscan a mujer desaparecida desde octubre de 2024 en Arecibo

Las autoridades buscan a una mujer que está desaparecida desde octubre de 2024 en Arecibo, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero Jeins Darys González Rivera, de 34 años y residente del barrio Hato Viejo, sector Canina, en Arecibo.

González Rivera fue reportada desaparecida por su madre, quien “desconoce su paradero desde octubre de 2024”.

“La mujer fue descrita como de tez blanca, 5 pies y 3 pulgadas de estatura, aproximadamente 235 libras de peso, cabello rojo y ojos color marrón”, detalló el informe policiaco.

“Tiene un tatuaje de una flor en la mano izquierda, un tatuaje con el nombre de “NANCY’ y un tatuaje de un león. Además, posee perforaciones (’piercings’) en la encía, lengua y nariz”, agregó.

Asimismo, señaló que al momento de su desaparición vestía una blusa de manguillo negra y un pantalón corto color blanco. Se desconoce el calzado que utilizaba.