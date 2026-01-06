Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

María Corina Machado dice que volverá pronto a Venezuela

La líder de la oposición venezolana agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro

6 de enero de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La líder opositora venezolana María Corina Machado. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

RELACIONADAS

Machado recordó que en octubre dedicó a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

"Nadie nos puede quitar esa alegría": venezolanos en Puerto Rico celebran salida de Nicolás Maduro

"Nadie nos puede quitar esa alegría": venezolanos en Puerto Rico celebran salida de Nicolás Maduro

Aunque reconocen la incertidumbre que permea tras el ataque de Estados Unidos, la comunidad venezolana en la isla salió a la calle a expresar su alegría por la salida del presidente del país suramericano.

Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el gobierno de Maduro.

La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría “más del 90% de los votos” en unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, Trump se ha negado a respaldarla públicamente, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

