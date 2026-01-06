Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Senadores bipartidistas tachan de “inconstitucional” la actuación de Donald Trump en Venezuela

Han pedido discutir en público el actuar de los funcionarios implicados en el operativo

6 de enero de 2026 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicolás Maduro se declaró no culpable. (Matias Delacroix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Diversos senadores estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano tacharon este lunes como “inconstitucional” en actuar del presidente, Donald Trump, en Venezuela el fin de semana durante la captura del líder de Caracas, Nicolás Maduro, y han pedido discutir ampliamente en público a modo de fiscalización el actuar de los funcionarios implicados en el operativo.

RELACIONADAS

El republicano de Kentucky, Rand Paul, dijo a EFE durante una rueda de prensa en el senado que el operativo contra Maduro en Caracas “es un precedente muy malo e inconstitucional”.

“No podemos decir que bombardear una capital y destituir al presidente de un país extranjero no pueda constituir el inicio de una guerra”, respondió Paul respecto a las repercusiones geopolíticas que la captura y traslado del líder venezolano a una prisión federal de Nueva York puedan traer.

Paul fue de los pocos republicanos que no han respaldado de forma pública la actuación de las fuerzas armadas estadounidenses del pasado 3 de enero cuando capturaron a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y bombardearon distintos objetivos en puntos diversos del país incluyendo el fuerte militar Tiuna y la basa aérea La Carlota.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Por su parte, el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, se unió a la denuncia de que el actuar en Venezuela fue “inconstitucional” y agregó que es necesario “aplicar presión”, sobre los funcionarios que participaron en el operativo y traslado de Maduro sin haber avisado al Congreso previamente.

Kaine agregó que es necesario “una serie de audiencias públicas en los principales comités de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Las declaraciones de ambos senadores sucedieron en los pasillos del Senado, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth y la fiscal general Pam Bondi, se encontraban en el edificio en una sesión informativa privada con los jefes de cada bancada sobre los antecedentes del ataque.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.

