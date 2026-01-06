Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump asegura que Delcy Rodríguez está “cooperando” con Estados Unidos

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con la actual presidenta antes de la captura de Nicolás Maduro

6 de enero de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está “cooperando” con las autoridades estadounidenses.

RELACIONADAS

“Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Rodríguez juró hoy su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez durante el acto, y denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en Estados Unidos.

La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su juramentación y por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela.

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York

Desde un helicóptero: esto fue lo que se vio cuando trasladaron al capturado presidente de Venezuela.

Tanto Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han advertido con dureza a Rodríguez de consecuencias “mucho peores” que las que ha sufrido Maduro si la presidenta encargada no “cumple” con los lineamientos de Washington.

El presidente estadounidense también le pidió a Rodríguez “acceso total” al petróleo y otros recursos e infraestructuras venezolanas.

Maduro y Flores comparecieron hoy ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcottráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
