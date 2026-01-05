Opinión
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

Rodríguez era la vicepresidenta del país durante el mandato de Nicolás Maduro.

5 de enero de 2026 - 3:18 PM

Actualizado el 5 de enero de 2026 - 3:36 PM

Delcy Rodríguez. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. Es la primera mujer que gobierna este país.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo de los que se declararon “no culpables” en Nueva York este lunes.

La corte suprema ordenó a Delcy Rodríguez asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presidió el acto de investidura. El hijo de Maduro, el también diputado Nicolás Maduro Guerra, sostuvo la Constitución sobre la cual la presidenta interina juró.

Rodríguez dijo que asume el cargo en “horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

Militares rindieron honores a la presidenta interina al terminar la ceremonia. La Fuerza Armada reconoció el domingo su designación.

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York

Desde un helicóptero: esto fue lo que se vio cuando trasladaron al capturado presidente de Venezuela.

La investidura fue además el asunto que trató la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025 que inició funciones este lunes.

Maduro Guerra expresó más temprano su “apoyo incondicional” a la presidenta interina y auguró igualmente que “más temprano que tarde” su padre y Flores “volverán” a Venezuela.

“Cuenta conmigo”, dijo el parlamentario a, conocido popularmente como “Nicolasito”, a Rodríguez. “La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, exclamó lloroso.

La mayoría absoluta de la Asamblea Nacional reeligió a Jorge Rodríguez como su presidente. Un día antes, la presidenta interina lo comisionó para buscar la liberación de Maduro y Flores.

“Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente”, dijo en su discurso.

La sesión comenzó al grito de “¡Vamos Nico!”, una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos entre otros países.

Una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores del recinto y el jefe de la cámara ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Flores.

Militantes del chavismo marchan en el centro de Caracas.

Delcy Rodríguez abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar “a cargo” de Venezuela.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.Trump sugirió el domingo que quiere extender aún más el poder estadounidense en el hemisferio occidental.
1 / 12 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Breaking NewsVenezuelaNicolás Maduro
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
