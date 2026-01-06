Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela

El presidente de Estados Unidos indicó que los comicios no ocurrirán hasta que el país andino “recupere su salud”

6 de enero de 2026 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Molly Riley)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino “recupere su salud”.

En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladara a Estados Unidos para juzgarlo por narcoterrorismo, el mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

“No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse”, sentenció.

En los últimos días Trump ha puesto en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque “no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país” y ha dicho que su Gobierno está en contacto con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha advertido con un “segundo ataque” si su Gobierno chavista “no se porta bien”.

El republicano, que ha dicho sin ambajes que Washington está ahora mismo “a cargo” de Venezuela, afirmó en la entrevista de hoy que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado.

Ayer mismo, Trump pareció descartar ya la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. “Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre”, aseguró.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
