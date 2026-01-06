Venezuela: una intervención que muchos celebran
Los venezolanos, sostienen, merecen un futuro en el que se les devuelva lo confiscado, se respeten los resultados electorales y se cierre definitivamente, indica Iván Garau
6 de enero de 2026 - 9:00 PM
6 de enero de 2026 - 9:00 PM
Venezolanos y puertorriqueños compartimos raíces históricas, cultura caribeña y una relación política y económica que, durante décadas, resultó beneficiosa para ambos pueblos. En la época de Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt, Venezuela y Puerto Rico sostuvieron un intenso intercambio comercial y político bajo la égida de las multinacionales petroleras y farmacéuticas estadounidenses, con la participación destacada de figuras como Teodoro Moscoso, entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela.
