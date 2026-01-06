Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Iván Garau DíazIván Garau Díaz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Venezuela: una intervención que muchos celebran

Los venezolanos, sostienen, merecen un futuro en el que se les devuelva lo confiscado, se respeten los resultados electorales y se cierre definitivamente, indica Iván Garau

6 de enero de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Para muchos, la captura de Nicolás Maduro representa el cierre de un ciclo de maltrato, corrupción y criminalidad que sumió al país en una crisis humanitaria sin precedentes, escribe Iván Garau. (Martin Mejia)

Venezolanos y puertorriqueños compartimos raíces históricas, cultura caribeña y una relación política y económica que, durante décadas, resultó beneficiosa para ambos pueblos. En la época de Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt, Venezuela y Puerto Rico sostuvieron un intenso intercambio comercial y político bajo la égida de las multinacionales petroleras y farmacéuticas estadounidenses, con la participación destacada de figuras como Teodoro Moscoso, entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela.

Iván Garau Díaz

Iván Garau Díaz

Abogado
