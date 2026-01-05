Opinión
Las dimensiones de la captura de Nicolás Maduro
Hemos sido testigos de la primera acción militar de gran envergadura bajo el recién proclamado corolario Trump de la revitalizada Doctrina Monroe, que legitima el uso de la fuerza letal para garantizar los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, indica Gerardo González
5 de enero de 2026 - 4:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.