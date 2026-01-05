Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Gerardo González Núñez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Las dimensiones de la captura de Nicolás Maduro

Hemos sido testigos de la primera acción militar de gran envergadura bajo el recién proclamado corolario Trump de la revitalizada Doctrina Monroe, que legitima el uso de la fuerza letal para garantizar los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, indica Gerardo González

5 de enero de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Trump afirmó que Estados Unidos administrará Venezuela hasta garantizar una transición “segura”, sin precisar cómo se llevaría a cabo ni con quién. De inmediato surge otra interrogante: ¿qué papel jugará la dirigencia chavista que permanece en el poder? Cuestiona Gerardo González. (Stringer)

La intervención militar estadounidense que desembocó en la captura de Nicolás Maduro presenta múltiples dimensiones de análisis. El suceso, así como sus posibles corolarios, abre una serie de interrogantes para las cuales todavía no existen respuestas claras y que, probablemente, no se conocerán hasta dentro de semanas o incluso meses.

Guías de Opinión
Estados Unidos Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Gerardo González Núñez

Gerardo González Núñez

Arrow Icon
Director del Departamento de Estudios Graduados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Doctorado en Negocios Internacionales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha investigado y publicado sobre...
