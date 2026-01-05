Opinión
Jefe de la ONU pide respeto a la “independencia política” en debate del Consejo de Seguridad sobre Venezuela

La petición de la reunión urgente fue transmitida por Colombia

5 de enero de 2026 - 12:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la invasión de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió el lunes respetar la independencia política de los Estados después de que Estados Unidos capturara al líder venezolano Nicolás Maduro y afirmara estar a cargo del país sudamericano.

Guterres exhortó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

“Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados”, leyó DiCarlo, citando a Guterres.

Venezuela solicitó la reunión y Colombia transmitió la petición al Consejo de Seguridad, del cual es miembro desde el 1 de enero.

Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada del sábado y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado.Maduro fue sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington. La Administración Federal de Aviación prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso” antes de las explosiones.
1 / 18 | FOTOS: Lo que pasó en Venezuela tras ataque de Estados Unidos. Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada del sábado y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado. - Agencia EFE

Tras meses de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, amenazas y tácticas de presión, las fuerzas estadounidenses bombardearon el sábado Venezuela y depusieron a Maduro, quien fue llevado a una cárcel en Nueva York.

Maduro estaba desde hace cinco años formalmente acusado por narcotráfico y terrorismo ante un tribunal de justicia en Nueva York, y las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Los cargos fueron ampliados para incluir a la esposa del presidente derrocado, Cilia Flores, que fue capturada también en Caracas y llevada a Estados Unidos.

Maduro y su esposa llegaron el lunes al tribunal de Nueva York para ser presentados ante el juez.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.Trump sugirió el domingo que quiere extender aún más el poder estadounidense en el hemisferio occidental.
1 / 12 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah
ONUVenezuelaNicolás MaduroBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
