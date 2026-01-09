En un importante discurso sobre política exterior, León XIV arremete contra el uso de la fuerza para imponer dominio

Ciudad del Vaticano - En su crítica más sustancial a las incursiones militares de Estados Unidos, Rusia y otros países soberanos, el papa León XIV denunció el viernes cómo las naciones estaban usando la fuerza para afirmar su dominio en todo el mundo, “socavando completamente” la paz y el orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

“La guerra vuelve a estar de moda y se extiende el celo por la guerra”, dijo León a los embajadores de todo el mundo que representan los intereses de sus países ante la Santa Sede.

Leo no nombró a los países que han recurrido a la fuerza en su largo discurso, la mayor parte del cual pronunció en inglés en una ruptura con el protocolo diplomático tradicional del Vaticano en italiano y francés. Pero su discurso tuvo como telón de fondo la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela para desalojar del poder a Nicolás Maduro, la actual guerra de Rusia en Ucrania y otros conflictos.

La ocasión era la audiencia anual del Papa con el cuerpo diplomático vaticano, que tradicionalmente equivale a su discurso anual sobre política exterior.

En su primer encuentro de este tipo, el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos ofreció mucho más que el tradicional repaso a los temas de actualidad mundial. En un discurso en el que abordó las amenazas a la libertad religiosa y la oposición de la Iglesia católica al aborto y la maternidad subrogada, León lamentó que las Naciones Unidas y el multilateralismo en su conjunto estuvieran cada vez más amenazados.

“Una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados”, afirmó. “El principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a las naciones el uso de la fuerza para violar las fronteras de otras, se ha visto completamente socavado”.

“En lugar de ello, se busca la paz a través de las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto amenaza gravemente el Estado de derecho, que es la base de toda coexistencia civil pacífica”, afirmó.

Leo sí se refirió explícitamente a las tensiones en Venezuela, pidiendo una solución política pacífica que tenga en cuenta el “bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas.”

El ejército estadounidense capturó a Maduro, el líder venezolano, en una incursión nocturna sorpresa. La administración Trump intenta ahora controlar los recursos petrolíferos de Venezuela y su gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha insistido en que la captura de Maduro fue legal, diciendo que los cárteles de la droga que operan desde Venezuela equivalen a combatientes ilegales y que Estados Unidos está ahora en un “conflicto armado” con ellos.

Analistas y algunos líderes mundiales han condenado la misión de Venezuela, advirtiendo de que la destitución de Maduro podría allanar el camino para más intervenciones militares y una mayor erosión del orden jurídico mundial.

En cuanto a Ucrania, Leo reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato e hizo un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que “no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas”.

Sobre Gaza, Leo repitió el llamamiento de la Santa Sede a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí e insistió en el derecho de los palestinos a vivir en Gaza y Cisjordania “en su propia tierra”.

