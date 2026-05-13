Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.

1 / 17 Operador del crucero afectado por brote de hantavirus espera para decidir si realizará sus viajes de verano

Operador del crucero afectado por brote de hantavirus espera para decidir si realizará sus viajes de verano. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.

1 / 17 | Operador del crucero afectado por brote de hantavirus espera para decidir si realizará sus viajes de verano. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

La compañía que opera el crucero en el centro de un brote de hantavirus dijo el miércoles a The Associated Press que espera saber a finales de semana si el buque mantendrá su programa de cruceros durante el resto del verano, como había indicado anteriormente.

El MV Hondius, de bandera holandesa, está programado en el sitio web de Oceanwide Expeditions para zarpar a finales de mayo en un crucero que lo llevará al Ártico para una serie de travesías durante el verano.

Han muerto tres pasajeros de crucero, entre ellos una pareja holandesa que, según las autoridades sanitarias, fue la primera en exponerse al virus durante su visita a Sudamérica. En total, se han notificado 11 casos en el brote, nueve de los cuales han sido confirmados.

El lunes, después de que el barco llegara a las Islas Canarias, donde fueron desembarcados todos los pasajeros restantes, Oceanwide Expeditions dijo que no “preveía cambios en nuestras operaciones”, que incluían un nuevo crucero a partir del 29 de mayo.

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Pero el miércoles la empresa dijo que espera “claridad sobre si el buque zarpará y el calendario de navegación para finales de esta semana.”

Las más de 120 personas que se encontraban a bordo durante el brote -todos los pasajeros y parte de la tripulación- desembarcaron el domingo y el lunes y ahora están en cuarentena en varios países. A continuación, el buque zarpó rumbo a Rotterdam (Países Bajos), donde se espera que llegue el 17 o el 18 de mayo, según informa Oceanwide Expeditions.

Veinticinco miembros de la tripulación, dos trabajadores sanitarios y el cuerpo de uno de los pasajeros fallecidos siguen a bordo. Ninguno presenta síntomas, según la empresa.

El hantavirus suele propagarse por los excrementos de los roedores y no se transmite fácilmente entre personas, aunque el virus de los Andes detectado en el Hondius puede contagiarse entre personas en casos excepcionales. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

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