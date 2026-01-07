Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Vaticano lanza “Reza con el Papa” para promover la oración compartida con León XIV

La iniciativa supone un cambio respecto al formato impulsado durante el pontificado de Francisco

7 de enero de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
León XIV. (YASIN AKGUL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Vaticano lanzó este miércoles la campaña “Reza con el Papa”, una iniciativa de la Red Mundial de Oración del papa que invita a los fieles de todo el mundo a rezar junto a León XIV a través de una experiencia espiritual compartida que combina formatos digitales y encuentros presenciales.

El prefecto par el Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, afirmó en una conferencia en la Sala de Prensa de la Santa Sede que el proyecto busca “hacer de la conexión un instrumento de comunión” y ofrece una alternativa a los modelos digitales basados en la atención fugaz.

Según explicó el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, Cristónal Fones, la iniciativa supone un cambio respecto al formato impulsado durante el pontificado de Francisco con el “Vídeo del Papa”, al centrarse ahora en una oración compartida y silenciosa, más que en un mensaje directo del pontífice ante la cámara.

“No es el papa pidiendo que recen por algo, sino invitando a que recen con él”, señaló.

Fones destacó que el propio León XIV ha querido implicarse personalmente en esta nueva etapa, grabando las oraciones en varios idiomas (inglés, español e italiano) y participando activamente en el proceso.

Las intenciones mensuales de oración para 2026, ya definidas, abordan algunos de los principales desafíos contemporáneos, como el desarme —en especial el nuclear—, los niños con enfermedades incurables, el acceso universal a una alimentación de calidad, la soledad en las grandes ciudades, el cuidado del agua o las familias que sufren la ausencia de uno de los padres, entre otros.

La campaña podrá seguirse a través de una plataforma digital multilingüe, con contenidos en formato vídeo y audio, y también mediante Radio Vaticana y medios asociados.

Además del ámbito digital, los organizadores subrayaron que la mayoría de los participantes se reúnen de forma presencial en parroquias, capillas y hogares para rezar por las intenciones del pontífice.

La Red Mundial de Oración del Papa, presente en más de 90 países, cuenta con la participación activa de unos 22 millones de personas, aunque sus responsables señalaron que el alcance real es mayor debido a su estructura flexible y no basada en una pertenencia formal.

Tags
Breaking NewsVaticanoPapa León XIV
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
