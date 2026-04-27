Tras “no ha lugar” del Supremo": vigente orden para que DTOP divulgue petición sobre datos de inmigrantes

Una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico mantuvo vigente la orden para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) suministre los documentos que recibió del gobierno federal pidiendo los datos personales que tiene sobre inmigrantes.

Así lo informó la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que radicó la demanda que dio origen al caso.

El DTOP había acudido al Supremo para tratar de revertir la orden de otros tribunales inferiores que concluyeron que el alegado subpoena que recibió la agencia de parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) sí es un documento público.

Ese subpoena supuestamente dio paso a que el DTOP entregara voluntariamente a ICE los datos de miles de inmigrantes.

Ante la petición del DTOP, el Supremo contestó: “No ha lugar”, indicó la ACLU.

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“Esta resolución del Supremo confirma, una vez más, que el secretario del DTOP tiene la obligación de hacer público el alegado subpoena y cualquier documento atado a la entrega voluntaria de los datos personales de miles de personas inmigrantes en Puerto Rico, a quienes el propio gobierno les había prometido confidencialidad en virtud de la Ley 97 de 2013”, sostuvo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

1 / 15 | Comunidad migrante y la ACLU solicitan al gobierno no cooperar con políticas de deportación del gobierno federal. La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump. - Xavier Araújo 1 / 15 Comunidad migrante y la ACLU solicitan al gobierno no cooperar con políticas de deportación del gobierno federal La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump. Xavier Araújo Compartir

La ACLU de Puerto Rico presentó la demanda el 1 de octubre de 2025, luego de que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, se negara a cumplir con una petición de acceso a información pública sometida por la organización.

Según la ACLU, la demanda busca saber cómo la agencia manejó y respondió el requerimiento que hizo el ICE a la agencia estatal.

Tras una vista argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó al DTOP entregar el subpoena -un requerimiento emitido por una agencia o autoridad administrativa- al sostener que el documento no era confidencial, como alegaba el DTOP.

Según la ACLU, el DTOP incumplió con la orden y, en su lugar, acudió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó en enero la determinación del TPI. El DTOP, entonces, acudió al máximo foro judicial.

En el Supremo, informó la ACLU, la petición de certiorari presentada por el secretario del DTOP -quien está representado por Justicia- fue atendida por un panel de tres jueces compuesto por la jueza asociada Mildred Pabón Charneco y los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Raúl Candelario López.

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Agregó que la resolución se emitió el 17 de abril, pero se informó el pasado viernes, cuando comenzó un período de diez días, para que el DTOP pueda solicitar al Supremo una reconsideración.

“Nuestro llamado al secretario del DTOP es que cumpla con la orden de entrega, en reconocimiento a la conclusión inequívoca de que la información que intenta mantener oculta es pública, y que el país tiene el derecho de saber cómo y por qué se toman decisiones, en este caso relacionadas a las comunidades inmigrantes en Puerto Rico”, sostuvo el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

La ACLU denunció que, al entregar la información al ICE, el secretario del DTOP puso en peligro la seguridad de los miles de inmigrantes que confiaron en el gobierno de Puerto Rico cuando, en el 2013, se habilitó un proceso mediante ley para que tuvieran acceso a una licencia de conducir y se les prometió que su información sobre estatus no sería utilizada para fines migratorios.

La organización denunció que, doce años después, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón incumplió con lo que establecía la propia ley estatal, al entregar la información al ICE, señaló la ACLU de Puerto Rico.

“En Puerto Rico, el derecho de acceso a la información es reconocido como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”, subrayó el Apelativo en su decisión emitida en enero. “Determinamos que la subpoena objeto del requerimiento de información presentado ante el DTOP por la ACLU es un documento público sujeto a divulgación”, sostuvo el Apelativo.

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La ACLU expuso que el DTOP y el Departamento de Justicia intentaron escudarse en generalidades sobre “investigaciones en curso” y “seguridad pública” para ocultar un documento que considera nunca debió ser secreto.

En ese sentido, la ACLU de Puerto Rico reiteró que, tanto el pedido de información de parte del ICE como la entrega voluntaria del DTOP, responden a un operativo de persecución contra personas inmigrantes que confiaron en el Estado al solicitar una licencia de conducir.

Previamente, el Tribunal Apelativo había expresado que “los tribunales estamos llamados a ser cautelosos al conceder cualquier pedido de confidencialidad del Estado, y que es el propio gobierno al que le corresponde probar inequívocamente la aplicabilidad de cualesquiera de las excepciones, y no descansar en meras generalizaciones”.

“En ese sentido, sostenemos que la opacidad en los asuntos públicos debe tratarse con sospecha, y limitarse, como excepción, a asuntos de envergadura”, agregó el foro.

Según la ACLU, el tribunal fue explícito al rechazar la idea de que el gobierno local estuviera impedido de divulgar el subpoena y resaltó que el gobierno no pudo nombrar “la existencia de estatuto o reglamentación alguna, federal o local, que le prohíba, a quien recibe una subpoena federal, divulgar el mismo”.