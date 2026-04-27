Reportan llegada de yola con más de una docena de personas en Hatillo

Una embarcación con más de una docena de personas llegó poco después del mediodía del lunes a una playa en la costa de Hatillo, informó la Policía.

El caso fue reportado en la zona cerca del Parque del Norte, indicó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Arecibo.

De acuerdo con la información preliminar, la embarcación llegó con un estimado de 15 a 20 personas, cuyo origen no fue precisado de inmediato.

Según la Uniformada, tan pronto el bote se acercó a la orilla, todos sus ocupantes escaparon del lugar.