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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan llegada de yola con más de una docena de personas en Hatillo

La Policía indicó que todos escaparon del lugar

27 de abril de 2026 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Policía, los agentes de FURA realizaban una vigilancia marítima, cuando detectaron una yola de color azul, fabricada en madera, de unos 18 pies
La Unidad Marítima y oficiales de otras divisiones intentaban encontrar a los ocupantes de la yola que se dieron a la huida.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una embarcación con más de una docena de personas llegó poco después del mediodía del lunes a una playa en la costa de Hatillo, informó la Policía.

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El caso fue reportado en la zona cerca del Parque del Norte, indicó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Arecibo.

De acuerdo con la información preliminar, la embarcación llegó con un estimado de 15 a 20 personas, cuyo origen no fue precisado de inmediato.

Según la Uniformada, tan pronto el bote se acercó a la orilla, todos sus ocupantes escaparon del lugar.

Oficiales del Distrito de Hatillo, la Unidad Marítima de la Policía y otras divisiones llevaban a cabo una búsqueda en el área.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHatillo
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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