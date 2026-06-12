Kenia rinde homenaje a las 16 víctimas del incendio en la Academia Utumishi

Nairobi, Kenia - Cientos de personas se reunieron el viernes en la localidad de Gilgil, en el centro de Kenia, para asistir a un acto conmemorativo en honor a las 16 alumnas que fallecieron el mes pasado en un incendio en un colegio femenino que, según la policía, fue provocado. Las autoridades han detenido a nueve sospechosos.

Los restos mortales de las niñas, alumnas de la Academia Femenina de Utumishi, fueron depositados en ataúdes blancos adornados con flores y coronados con sus retratos. Los ataúdes se alinearon ante sus familias, compañeras de clase, miembros de la comunidad y líderes locales, quienes exigieron justicia.

Las nueve chicas acusadas, que eran alumnas del centro, permanecen detenidas; los interrogatorios han revelado que el incendio del 28 de mayo se provocó prendiendo fuego a un colchón situado a la salida del dormitorio con una cerilla y parafina. Hasta el momento no se ha revelado ningún motivo.

Durante la ceremonia conmemorativa, cientos de alumnas de la Academia Femenina de Utumishi entonaron un himno solemne en el que se afirmaba que todo saldría bien. Uno de los responsables presentes recordó haber sido víctima del incendio escolar más mortífero de Kenia, ocurrido en 2001, cuando 67 niños perdieron la vida en el incendio de un dormitorio en el condado de Machakos, al este de Kenia.

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Los familiares de las víctimas exigieron responsabilidades y justicia, ya que en los últimos días se han cerrado decenas de colegios debido a los disturbios estudiantiles. La Cruz Roja de Kenia informó de que había intervenido en 37 incendios en centros educativos desde principios de año.

Los incendios en las escuelas son habituales en Kenia; algunos se deben a incendios provocados por alumnos que protestan contra medidas disciplinarias o exámenes programados, mientras que otros se deben a fallos eléctricos.

Las habitaciones abarrotadas, la falta de salidas de emergencia y la insuficiencia de equipos contra incendios han contribuido a menudo a la pérdida de vidas humanas y a daños considerables.

El mes pasado, el Ministerio de Educación de Kenia destituyó al director de la Utumishi Girls Academy por incumplir la normativa de seguridad contra incendios de los centros educativos. El ministerio también informó de que había cerrado más de 300 escuelas tras el trágico incendio ocurrido en 2024 en el centro de Kenia, en el que perdieron la vida 21 niños.

Durante la ceremonia conmemorativa celebrada el viernes, a la que asistió la primera dama de Kenia, Rachel Ruto, el obispo presidente se preguntó cuánto tiempo más tendrían que seguir sufriendo los niños y las familias kenianos a causa de los incendios en las escuelas.

La delegada del colegio, Abigael Wanjiku, elogió a las chicas y las describió como “amigas, compañeras de estudios, compañeras de equipo y compañeras de vida”.