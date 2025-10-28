Avioneta con turistas extranjeros se estrella en Kenia: temen que haya 12 muertos
El accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a 25 millas del aeródromo de Diani, dijeron las autoridades
28 de octubre de 2025 - 8:38 AM
Nairobi - Una pequeña avioneta se estrelló el martes temprano en la región costera de Kwale, en Kenia, mientras se dirigía a la Reserva Nacional Maasai Mara, y se teme la muerte de 12 personas, dijeron las autoridades.
El accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a unos 40 kilómetros del aeródromo de Diani, dijeron las autoridades. El comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, dijo a The Associated Press que los pasajeros eran ‘todos turistas extranjeros’ y que sus nacionalidades se confirmarían más adelante.
La Autoridad de Aviación Civil de Kenia dijo que 12 personas estaban a bordo del avión tipo Cessna Caravan y que las autoridades estaban investigando la causa del accidente. No quedó claro de inmediato el desglose de cuántos eran pasajeros y tripulantes.
La avioneta se estrelló minutos después del despegue y estalló en llamas, dejando un amasijo carbonizado en el lugar, dijeron las autoridades.
Testigos dijeron a la AP que escucharon un fuerte estallido y que, al llegar al lugar, encontraron restos humanos irreconocibles.
La aerolínea, Mombasa Air Safari, dijo a la AP que estaba colaborando con el organismo de aviación civil y que las actualizaciones sobre el accidente se compartirían a través de la autoridad.
La Reserva Nacional Maasai Mara es un destino turístico popular y presenta la migración anual de ñus desde el Serengeti en Tanzania.
