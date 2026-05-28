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Madres de niños de Educación Especial realizarán manifestación ante suspensión de clases y terapias

Familias de estudiantes de una academia en Las Piedras reclaman que se continúen los servicios en verano

28 de mayo de 2026 - 3:42 PM

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El Comité de Madres EFIA anunció que estarán desde las 9:00 a.m. en el Centro de Servicios de Educación Especial de Las Piedras. (Carlos Rivera Giusti)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Madres y familias de estudiantes de la Education for Inclusion Academy (EFIA), en Las Piedras, realizarán este viernes una manifestación para reclamar acción de parte del Departamento de Educación, ante la suspensión de servicios académicos y de terapias de la institución que atiende exclusivamente niños de Educación Especial.

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El Comité de Madres EFIA anunció que estarán desde las 9:00 a.m. en el Centro de Servicios de Educación Especial de Las Piedras.

“Necesitamos acción, no palabras. Estamos cansados de eso”, manifestó Glory Ann Díaz, portavoz del grupo.

Díaz tiene un hijo, de 10 años, con autismo, quien lleva cinco años como estudiante en la academia. El año escolar regular en EFIA termina el viernes 29 de mayo, y el verano extendido arranca el lunes 1 de junio. No obstante, Díaz indicó que las familias están en la incertidumbre pues, a diferencia de años anteriores, muchas no han recibido todavía la autorización por escrito de Educación para recibir verano extendido.

“El Departamento pacta con nosotros, los padres, si se requieren los servicios de verano, el año escolar extendido, que se da para tratar de evitar que los niños tengan regresión”, explicó Militza Suárez Figueroa, madre de un estudiante con autismo, de 20 años.

Varias escuelas que atienden exclusivamente a estudiantes de Educación Especial –entre ellas, EIFA– alertaron la semana pasada que podrían interrumpir en junio sus servicios académicos y de terapias ante las deudas que Educación mantiene con ellas.

Estas instituciones reciben estudiantes que no pueden ser bien atendidos en escuelas públicas tradicionales, mediante lo que se conoce como “compra de servicios”.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto informó que se solicitaron $115 millones a la Junta de Supervisión Fiscal para cumplir con las deudas con proveedores de Educación Especial.

No obstante, las escuelas no han recibido pagos desde enero, destacó Suárez Figueroa, cuyo hijo termina este viernes sus estudios.

Díaz precisó, en tanto, que recibieron informes que solo 10 estudiantes de los dos planteles de EIFA –ubicados en Las Piedras y Villalba– han recibido las autorizaciones para verano extendido. Solo la escuela de Las Piedras tiene más de 60 estudiantes, detalló Suárez Figueroa.

Estas cartas se deben recibir antes del 29 de mayo para que se puedan recibir las clases a partir del 1 de junio, aseguró la portavoz del Comité de Madres.

El ofrecimiento de verano extendido está contenido en los programas educativos individualizados (PEI) de cada estudiante, un documento de peso con el cual Educación debe cumplir, destacó Díaz.

“Nosotros firmamos esos PEI desde mayo (del año pasado). Desde mayo están firmados, todos tenemos todo estipulado ahí. Pero ahora, incluso no sabemos si en agosto vamos a tener los mismos problemas, porque ellos nos notificaron que no reciben los pagos desde enero, aunque dicen que los fondos de agosto son a parte”, expresó Díaz.

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Educación EspecialDepartamento de EducaciónEstudiantesEscuelasAutismo
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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