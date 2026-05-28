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Incendio arrasa con dormitorio de estudiantes en Kenia

Se estima que al menos hay 16 muertos y decenas de heridos en el siniestro registrado en una escuela de señoritas

28 de mayo de 2026 - 3:01 PM

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Una alumna herida es evacuada tras un incendio declarado de madrugada en la escuela femenina de Utumishi, en la zona de Gilgil, en el centro de Kenia, el jueves 28 de mayo. (Andrew Kasuku)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Gilgil, Kenia- Las llamas arrasaron el jueves un dormitorio de un internado femenino en el centro de Kenia, matando al menos a 16 estudiantes e hiriendo a decenas de otras en el último incendio escolar mortal en el país del este de África. La policía interrogó a las alumnas supervivientes sobre cómo se originó.

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El incendio se produjo en la escuela femenina de Utumishi, que cuenta con más de 800 alumnas, en la zona de Gilgil, en el centro de Kenia, según declaró el ministro de Educación, Julius Ogamba, quien añadió que 79 alumnas resultaron heridas en el siniestro.

Los detectives estaban interrogando a los alumnos para determinar si alguna fechoría desencadenó el incendio, y Ogamba dijo que las autoridades estaban tratando de averiguar si se había respetado el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

Las víctimas aún no han sido identificadas, una fuente de ira y frustración para los padres que se congregaron ante el dormitorio en ruinas. Algunos de ellos se enfrentaron airadamente a la policía que custodiaba el lugar, exigiendo ver los restos de las víctimas aún no recogidos.

Bernard Omwandho, representante de la asociación de padres, instó a la calma mientras proseguía la investigación policial.

“La mayoría de los padres que siguen aquí son aquellos cuyas hijas están siendo interrogadas”, dijo, añadiendo que esperaba que los interrogados fueran “capaces al menos de arrojar algo de luz o darnos una pista sobre lo que realmente ocurrió.”

La escuela está situada a unos 120 kilómetros (75 millas) al noroeste de la capital, Nairobi. La escuela secundaria, propiedad del gobierno, está gestionada y patrocinada por el Servicio de Policía de Kenia. Muchas de las alumnas son hijas de policías.

Elizabeth Rioba, madre de dos niñas de la escuela, dijo sentirse aliviada al ver a sus hijas, pero expresó su preocupación porque una de ellas vio cómo su amiga se quedaba atascada al intentar saltar por una ventana.

“Está muy traumatizada, pero me alivia que esté bien y me entristece por todos estos niños que han muerto”, declaró a The Associated Press.

La Cruz Roja de Kenia dijo que varios estudiantes fueron evacuados y están recibiendo tratamiento en varios hospitales. El grupo dijo que envió equipos de apoyo psicológico para los estudiantes y sus familias.

El Presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias en un comunicado. “No hay palabras que puedan aliviar verdaderamente el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanzas y sueños para el futuro”, dijo Ruto. “Como nación, estamos de luto con los padres, tutores, profesores y compañeros que están soportando esta tragedia inimaginable”.

Los incendios en las escuelas han sido motivo de preocupación para las autoridades educativas de África Oriental, donde las aulas y los dormitorios suelen estar abarrotados y no suele haber equipos de extinción de incendios. A veces se aduce la mala conexión eléctrica como causa de los incendios.

En 2024, 21 estudiantes murieron calcinados en el incendio de una escuela en el centro de Kenia. Ruto declaró tres días de luto.

El incendio escolar más mortífero de la historia reciente de Kenia se produjo en 2001, cuando 67 alumnos murieron en el incendio de un dormitorio en el condado de Machakos.

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