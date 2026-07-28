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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas “Risita” por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja

Víctor G. Flores Castellano, de 24 años, fue ingresado en la cárcel de Bayamón luego de que no prestara la fianza de $100,000

28 de julio de 2026 - 7:10 PM

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Agentes de la Policía diligenciaron una orden de arresto contra Víctor G. Flores Castellano, “Risita”, de 24 años y vecino de San Juan (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró este martes causa para arresto contra Víctor G. Flores Castellano, alias “Risita”, de 24 años, por cargos de violencia doméstica contra su expareja.

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Según la investigación realizada por la Policía, los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2026, cuando el imputado presuntamente agredió con sus manos a su expareja y la lanzó en varias ocasiones contra el suelo. Además, alegadamente la amenazó de muerte, lo que provocó que la perjudicada temiera por su seguridad.

Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan formuló cargos en ausencia contra Flores Castellano por maltrato y maltrato mediante amenaza al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La prueba fue presentada ante Ortiz Rivera, quien determinó causa en todos los cargos, expidió una orden de arresto y fijó una fianza de $100,000.

Flores Castellano fue capturado hoy, martes, y tras no prestar la fianza, permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue provista.

Flores Castellano fue imputado, en 2023, por cargos de asesinato en primer grado relacionados con la muerte de Yenedith Calderón Stouth, reportado el 3 de julio de 2023 en Río Piedras.

El hombre se encontraba libre y bajo supervisión electrónica cuando, supuestamente, se cortó el grillete y se dio a la fuga el 25 de septiembre de 2023. Flores Castellano luego se entregó a las autoridades el 4 de octubre de 2023.

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Violencia de géneroPolicía de Puerto RicoBreaking NewsArrestos
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