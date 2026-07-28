Ejército de Estados Unidos habría frustrado un ataque iraní con misiles contra sus tropas

Irán lanzó múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente este martes, poniendo fin a una breve pausa en los enfrentamientos mientras los mediadores intentaban llevar a ambas partes de regreso a las negociaciones y avanzar hacia un alto el fuego, informó el Ejército de Estados Unidos.

Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado, en el que añadió que las fuerzas estadounidenses “permanecen vigilantes y en un alto estado de preparación”.

Estados Unidos e Irán habían atravesado un período de calma durante el cual ninguna de las partes anunció ataques durante varios días, tras semanas de escalada en torno al estratégico estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico por donde normalmente transita el 20 % del petróleo mundial.

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz al inicio de la guerra al disparar contra buques de carga y petroleros frente a sus costas, además de lanzar amenazas. Tras la firma de un acuerdo de alto el fuego provisional en junio, se desató una disputa por el control del estrecho.

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Irán exigió que los barcos utilizaran una ruta cercana a su litoral y advirtió que podría imponer tarifas. En respuesta, muchas embarcaciones comenzaron a navegar por una ruta al sur, junto a la costa de Omán, bajo una operación de vigilancia de Estados Unidos, cuando Irán atacó algunos buques.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Arabia Saudita afirma haber interceptado ataques con drones

Arabia Saudita informó este martes que derribó drones lanzados por milicias respaldadas por Irán en Irak por segundo día consecutivo. Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen aseguraron haber obligado a un petrolero saudí a dar media vuelta como parte de su autodenominado bloqueo al reino.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita indicó en un comunicado que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron varios drones que intentaban atacar instalaciones petroleras en la región oriental del país. Según el ministerio, los ataques fueron “nuevamente lanzados desde territorio iraquí y ejecutados por milicias terroristas afiliadas a Irán”.

El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, ordenó investigar los hechos después de que Arabia Saudita denunciara un ataque similar el lunes. El Ejército iraquí reiteró que el país está comprometido con impedir que su territorio sea utilizado como ruta o plataforma de lanzamiento para ataques contra “países hermanos o amigos”.

Las milicias iraquíes negaron cualquier participación en los ataques con drones. La Resistencia Islámica en Irak, una coalición de grupos armados respaldados por Irán, calificó las acusaciones saudíes de “fabricaciones” y sugirió que los ataques del lunes fueron ejecutados por los hutíes, quienes previamente se habían atribuido ataques contra instalaciones petroleras saudíes.

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Un petrolero saudí es atacado

Mientras tanto, los hutíes afirmaron haber disparado misiles contra el petrolero saudí NCC Ghazal, obligándolo a regresar. La semana pasada anunciaron un bloqueo contra el transporte marítimo saudí, poniendo en riesgo otra vía estratégica de Medio Oriente: el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta con el mar Rojo.

El Centro de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido informó que un petrolero reportó explosiones mientras navegaba por el sur del mar Rojo. Aunque no identificó la embarcación, aseguró que tanto la tripulación como el buque se encontraban a salvo.

Los rebeldes ya habían atacado al menos un petrolero saudí en el mar Rojo la semana pasada.

Irán y Estados Unidos pausaron sus enfrentamientos durante el fin de semana, aunque las tensiones continúan siendo elevadas pese a que funcionarios afirmaron que los mediadores lograron avances para reanudar las negociaciones.

Irán aseguró este martes que ataques estadounidenses durante una fase previa de la escalada destruyeron un aeropuerto, una torre de control marítimo, además de causar daños en 12 puentes, dos túneles y otras infraestructuras.

El Ejército de Estados Unidos sostuvo en ese momento que había atacado numerosos objetivos militares en respuesta a los ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con ataques mediante misiles y drones contra países árabes que albergan tropas estadounidenses.

Trump recibe a Netanyahu

Los sorpresivos ataques de Irán ocurrieron mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. Sin embargo, Israel había permanecido prácticamente al margen de los enfrentamientos más recientes con la República Islámica.

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Netanyahu calificó de “excelente” su reunión con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro presencial entre ambos desde el inicio de la guerra, una cita que también representó una oportunidad para aliviar las tensiones en su relación.

La reunión privada se prolongó durante casi una hora y media y fue “positiva y productiva”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La Casa Blanca no ofreció de inmediato más detalles. El encuentro se produce mientras ambos líderes enfrentan crecientes presiones internas: Netanyahu busca la reelección en medio de cuestionamientos, en parte por el deterioro de su relación con Trump, mientras que el mandatario estadounidense enfrenta presiones para poner fin a una guerra impopular que ha afectado la economía y elevado los precios de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

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