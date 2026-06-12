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Avanza el diálogo: Estados Unidos e Irán estarían cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto

El supuesto desarrollo en las negociaciones ocurre después de los ataques ocurridos esta semana

12 de junio de 2026 - 11:58 AM

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Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Islamabad - Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un acuerdo destinado a poner fin a su guerra, según informaron el viernes tres funcionarios regionales a The Associated Press. Un alto funcionario estadounidense señaló que el acuerdo preliminar incluye disposiciones para retirar y destruir material nuclear de Irán.

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El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió el viernes en la red social X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”, aunque no ofreció detalles y afirmó que aún no se ha alcanzado un pacto final.

El aparente avance en las negociaciones ocurre después de que Irán intercambiara ataques con Estados Unidos e Israel durante tres días esta semana, lo que amenazó con devolver a Oriente Medio a una guerra a gran escala.

El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones en las últimas semanas que los países estaban cerca de un acuerdo. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido Oriente Medio y prácticamente ha paralizado el transporte de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico. Un frágil alto el fuego se mantiene desde el 7 de abril.

Los funcionarios regionales indicaron que el acuerdo en discusión abriría la posibilidad de reabrir el Estrecho de Ormuz, levantar de forma gradual las sanciones contra Irán y liberar activos iraníes congelados. Añadieron que no podían ofrecer más detalles debido a la sensibilidad de las negociaciones.

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Un alto funcionario estadounidense afirmó que los puntos clave del acuerdo incluyen la retirada y destrucción del material nuclear iraní y el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán, además del compromiso de no financiar grupos terroristas.

El funcionario estadounidense habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a revelar detalles de las conversaciones.

En medio de la fragilidad del proceso, Trump criticó el viernes a funcionarios iraníes en redes sociales y advirtió: “¡Más les vale ponerse en orden, y RÁPIDO!”

El programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de tensión. Estados Unidos e Israel temen que pueda derivar en el desarrollo de un arma atómica, una de las razones citadas para la guerra. Teherán insiste en que su programa tiene fines pacíficos.

También resulta clave el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una vía vital para el transporte de petróleo y gas. La interrupción del tránsito ha afectado el suministro energético global, elevando los precios del combustible y encareciendo alimentos y otros bienes.

Desde mediados de abril, Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval de puertos iraníes para frenar sus exportaciones de petróleo.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Los funcionarios regionales afirmaron que esperan una ceremonia de firma en los próximos días, una vez que las autoridades de Washington y Teherán aprueben el acuerdo.

“Este acuerdo tiene el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”, escribió el vicepresidente estadounidense JD Vance en redes sociales, sin ofrecer detalles.

Trump también aseguró el jueves que se habían logrado avances significativos para extender el alto el fuego, horas después de amenazar con intensificar ataques y tomar control de la industria petrolera iraní. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró en la televisión estatal que los mediadores estaban activos y que el texto del acuerdo estaba “en su mayor parte finalizado”.

No hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, que lidera los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán. Su portavoz, Tahir Andrabi, había indicado el jueves que el país continuaba involucrado en las negociaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel no forma parte del acuerdo en negociación y aseguró que mantiene “pleno acuerdo” con Trump en que Irán no debe poseer armas nucleares.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que espera que Trump defienda los intereses de Israel y advirtió que su país podría actuar de forma independiente contra Irán. También señaló que Israel no se retirará de las zonas que ocupa en Líbano, Siria y Gaza, ni de los campamentos del norte en Cisjordania ocupada.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe incluir también el fin de los combates en Líbano entre su aliado Hezbollah e Israel. Netanyahu, por su parte, mantiene su objetivo de destruir al grupo militante, lo que complica las negociaciones.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

Según los funcionarios regionales, el acuerdo está siendo mediado en gran parte por Pakistán, bajo el liderazgo del jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, con apoyo de Arabia Saudí, Turquía, Egipto y Catar.

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