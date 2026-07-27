Mitch McConnell continúa en rehabilitación tras sufrir caída: esto dijo en un reciente comunicado

La oficina del senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, ha publicado este lunes un comunicado sobre su estado de salud, en el que se incluye, en esta ocasión, una declaración de la Oficina del Médico Asistente del Congreso en la que se indica que el senador aún no ha recibido el alta médica para abandonar el centro de rehabilitación en el que está recibiendo fisioterapia.

La noticia se ha dado a conocer poco antes del picnic anual de Fancy Farm, que se celebra en su estado natal y en el que participan políticos de todo el estado que se presentan a cargos electos. McConnell ha declarado en un comunicado escrito que no podrá asistir al evento.

“No hay ningún sitio en el que prefiera estar el primer sábado de agosto que con la buena gente del oeste de Kentucky, disfrutando de un buen festín a base de cerdo y cordero”, afirmó McConnell.

Mitch McConnell es una las voces en el Congreso que se opuso a la estadidad para Puerto Rico. (Mark Schiefelbein)

Dijo que, cuando asistió por primera vez al evento hace 42 años, Fancy Farm era un lugar solitario para los republicanos, pero los tiempos han cambiado.

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“Me da mucha pena perderme la diversión este año, pero le envío mis mejores deseos a la comunidad de St. Jerome para que el picnic sea todo un éxito”, dijo McConnell.

McConnell, de 84 años, ingresó en el hospital el 14 de junio y reveló semanas más tarde que se debía a una caída. Padeció poliomielitis en su primera infancia y lleva mucho tiempo reconociendo que, ya de adulto, tiene ciertas dificultades para caminar y subir escaleras.

Según el comunicado de la Oficina del Médico Asistente, McConnell ha seguido un riguroso programa de fisioterapia y rehabilitación desde que salió del hospital, que incluye varias sesiones al día destinadas a recuperar la fuerza y reducir el riesgo de futuras caídas.

“La poliomielitis que padeció en su infancia sigue siendo un factor importante que afecta a su movilidad. Todavía no ha recibido el alta médica para abandonar el centro de rehabilitación y volver a la oficina”, reza el comunicado emitido por la consulta del médico en el Congreso.

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