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Varios individuos con el rostro cubierto propinan brutal golpiza a un joven en Cataño

La víctima permanece hospitalizada y aún no ha podido ser entrevistada por la Policía debido a la gravedad de las lesiones

27 de julio de 2026 - 4:41 PM

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Debido a la golpiza, el perjudicado no puede hablar, pero ya fue dado de alta, trascendió esta noche. (Archivo)
Debido a la golpiza, el perjudicado no puede hablar.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un joven adulto permanece hospitalizado tras presuntamente ser agredido por varios individuos durante un incidente ocurrido el domingo en una cancha bajo techo de la urbanización Jardines de Cataño, informó la Policía.

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De acuerdo con la querella, presentada este lunes por la abuela del perjudicado, Nathanael Santiago Ortiz, el joven fue atacado por varias personas.

Yaira González, de la oficina de prensa de la Policía, confirmó a El Nuevo Día que la víctima tiene entre 20 y 30 años y que, según la querellante, los presuntos agresores tenían el rostro cubierto, por lo que aún no han podido ser identificados.

Paramédicos de la compañía MMT Ambulance ofrecieron los primeros auxilios al perjudicado y lo transportaron a un hospital del área metropolitana, donde un médico le diagnosticó múltiples traumas, incluida una fractura en el lado derecho de la cabeza y una herida en el brazo derecho.

La Policía indicó que el joven no ha podido ser entrevistado porque su condición de salud no se lo ha permitido. Se espera que pueda ofrecer su versión de los hechos una vez sea estabilizado.

El caso fue investigado preliminarmente por el policía municipal Carlos Santos y posteriormente referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continúa con la pesquisa.

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CatañoAgresionesPolicía de Puerto RicoBreaking News
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