Violenta agresión en Levittown deja a un hombre con posible fractura craneal
La víctima fue atacada por varios individuos mientras se encontraba en la avenida Gregorio Ledesma
11 de abril de 2026 - 11:47 AM
11 de abril de 2026 - 11:47 AM
Una violenta agresión se reportó en la noche del viernes en la avenida Gregorio Ledesma, en Levittown, Toa Baja, informó la Policía.
Según la información preliminar, el perjudicado, de 48 años, se encontraba sentado en el área cuando fue atacado por un grupo de hombres que lo agredieron principalmente en el rostro.
Luego del incidente, la víctima logró desplazarse hasta un negocio cercano para pedir ayuda, donde se realizó una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Posteriormente, fue transportado a una institución hospitalaria, donde los médicos diagnosticaron fracturas faciales y una posible fractura craneal como resultado de la golpiza.
Su condición fue descrita como de cuidado.
La investigación del caso quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
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