Violenta agresión en Levittown deja a un hombre con posible fractura craneal

Una violenta agresión se reportó en la noche del viernes en la avenida Gregorio Ledesma, en Levittown, Toa Baja, informó la Policía.

Según la información preliminar, el perjudicado, de 48 años, se encontraba sentado en el área cuando fue atacado por un grupo de hombres que lo agredieron principalmente en el rostro.

Luego del incidente, la víctima logró desplazarse hasta un negocio cercano para pedir ayuda, donde se realizó una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Posteriormente, fue transportado a una institución hospitalaria, donde los médicos diagnosticaron fracturas faciales y una posible fractura craneal como resultado de la golpiza.

Su condición fue descrita como de cuidado.