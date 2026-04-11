Se registra accidente de carácter fatal frente a “junker” de vehículos en Arecibo

Un accidente de tránsito de carácter fatal se registró a las 3:53 a.m. de este sábado en la PR-2, kilómetro 61.8, frente al Junker Collazo & Auto Body Parts, en Arecibo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la vía pública fue cerrada en ambas direcciones mientras se investigaba preliminarmente el choque. Posteriormente, la Policía confirmó que el tránsito había sido reabierto.

De momento, se desconocen mayores detalles sobre la persona fallecida, cuántos vehículos estuvieron involucrados en la colisión, entre otros detalles.