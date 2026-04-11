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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros y tronadas aumentarán el riesgo de inundaciones este sábado: conoce el pronóstico completo

Además, persisten las condiciones marítimas peligrosas y los vientos promoverán un riesgo limitado de calor

11 de abril de 2026 - 8:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
National Weather Service advisories warn of coastal flooding, strong undertows and high risk of "life-threatening" ocean currents. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde de este sábado, principalmente desde el interior hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico, lo que aumentará el riesgo de inundaciones de limitado a elevado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el pronóstico, los vientos del este a sureste promoverán también un riesgo limitado de calor en áreas urbanas y costeras, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

“Se espera una transición hacia un patrón más húmedo e inestable a principios de la próxima semana debido a una vaguada que se aproxima. Está aumentando la probabilidad de inundaciones urbanas y riachuelos, inundaciones repentinas aisladas, deslizamientos de tierra y crecidas rápidas de los ríos”, dijo el SNM.

Persisten peligros marítimos

De igual forma, la agencia meteorológica alertó que hay un riesgo alto de corrientes marinas, desde la costa noroeste hasta el este de Puerto Rico, incluyendo Culebra. De momento, se esperan olas de cuatro a cinco pies, con olas rompientes de más de seis pies.

El SNM indicó que el riesgo alto de corrientes marinas permanece vigente, al menos, hasta la tarde de este lunes. Por ende, se exhortó a la ciudadanía a consultar siempre el pronóstico de las playas antes de visitarlas.

“Corrientes marinas potencialmente mortales (son) probables en áreas de riesgo alto y posibles en áreas de riesgo moderado”, advirtió la agencia en su pronóstico.

“Manténgase fuera del agua en playas de alto riesgo. Siga las banderas de advertencia”, se añadió.

Según la agencia, una corriente marina es un canal angosto y potente de agua que fluye desde la orilla hacia mar adentro. El SNM precisó que suele formarse en áreas como brechas entre bancos de arena, así como cerca de embarcaderos y muelles. Funciona como una especie de “caminadora” natural que puede desplazarse a velocidades de hasta ocho pies por segundo, superando incluso la de un nadador olímpico.

“Si queda atrapado en una corriente marina, pida ayuda a gritos. Mantenga la calma, no se agote y permanezca a flote mientras espera asistencia. Si necesita salir de una corriente marina, nade paralelo a la orilla y regrese hacia la playa cuando sea posible. No intente nadar directamente contra la corriente, ya que se cansará rápidamente”, recomienda la entidad federal.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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