Aguaceros y tronadas aumentarán el riesgo de inundaciones este sábado: conoce el pronóstico completo

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Aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde de este sábado, principalmente desde el interior hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico, lo que aumentará el riesgo de inundaciones de limitado a elevado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el pronóstico, los vientos del este a sureste promoverán también un riesgo limitado de calor en áreas urbanas y costeras, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

“Se espera una transición hacia un patrón más húmedo e inestable a principios de la próxima semana debido a una vaguada que se aproxima. Está aumentando la probabilidad de inundaciones urbanas y riachuelos, inundaciones repentinas aisladas, deslizamientos de tierra y crecidas rápidas de los ríos”, dijo el SNM.

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Persisten peligros marítimos

De igual forma, la agencia meteorológica alertó que hay un riesgo alto de corrientes marinas, desde la costa noroeste hasta el este de Puerto Rico, incluyendo Culebra. De momento, se esperan olas de cuatro a cinco pies, con olas rompientes de más de seis pies.

El SNM indicó que el riesgo alto de corrientes marinas permanece vigente, al menos, hasta la tarde de este lunes. Por ende, se exhortó a la ciudadanía a consultar siempre el pronóstico de las playas antes de visitarlas.

“Corrientes marinas potencialmente mortales (son) probables en áreas de riesgo alto y posibles en áreas de riesgo moderado”, advirtió la agencia en su pronóstico.

“Manténgase fuera del agua en playas de alto riesgo. Siga las banderas de advertencia”, se añadió.

Según la agencia, una corriente marina es un canal angosto y potente de agua que fluye desde la orilla hacia mar adentro. El SNM precisó que suele formarse en áreas como brechas entre bancos de arena, así como cerca de embarcaderos y muelles. Funciona como una especie de “caminadora” natural que puede desplazarse a velocidades de hasta ocho pies por segundo, superando incluso la de un nadador olímpico.