Fallece hombre tras caída de vehículo por pendiente de más de 40 pies en Quebradillas
El adulto mayor, de 87 años, viajaba como pasajero en el auto
10 de abril de 2026 - 4:37 PM
10 de abril de 2026 - 4:37 PM
Un hombre murió y una mujer resultó herida en un accidente de tránsito con vehículo volcado ocurrido en horas de la mañana de este viernes en la carretera PR-119, kilómetro 18.8, en el barrio Guajataca del municipio de Quebradillas, informó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con la información preliminar, una mujer, de 77 años, conducía un vehículo Mitsubishi Mirage rojo del año 2019 cuando, en circunstancias que se investigan, perdió el control del volante. El auto se volcó y cayó por una pendiente de unos 40 a 60 pies de altura.
Como pasajero viajaba su esposo, Gabriel Feliciano Muñiz, de 87 años, quien resultó con lesiones de cuidado junto a la conductora. Ambos fueron transportados al hospital Metro Pavía en Arecibo.
Posteriormente, se informó que Feliciano Muñiz falleció mientras recibía atención médica en el hospital.
El agente Edwin Chico Aldiva, adscrito a la División de Patrulla de Carreteras de Arecibo, bajo la supervisión del sargento William Méndez Guzmán, se hicieron cargo de la pesquisa en unión al fiscal José Acevedo Acevedo.
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