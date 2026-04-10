Localizan en buen estado de salud a una mujer reportada como desaparecida en Aguadilla
La fémina fue encontrada el miércoles en compañía de una amiga, quien reside en Bayamón, confirmó la Policía
10 de abril de 2026 - 11:51 AM
10 de abril de 2026 - 11:51 AM
Una mujer que había sido reportada como desaparecida a finales de marzo en Aguadilla, fue localizada en buen estado de salud el miércoles, en compañía de una amiga en Bayamón, confirmó la Policía.
En la mañana de este viernes, personal de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla informó la localización de Sorry Luz Torres Rodríguez, de 61 años.
Según los datos ofrecidos, el agente Alexis Rivera, del Precinto de Bayamón Oeste, notificó que la mujer fue localizada el miércoles, en compañía de una amiga, quien reside en la urbanización Brisas de Bayamón.
La Policía indicó que la mujer, vecina del residencial José A. Aponte en Aguadilla, es sorda y se encontraba acompañada de tres intérpretes de lenguaje de señas de la Caribbean University en Bayamón.
Torres Rodríguez manifestó encontrarse en buen estado de salud al momento de ser localizada.
La fémina había sido reportada como desaparecida el 27 de marzo de 2026 por una mujer que indicó a las autoridades que llevaba cerca de tres semanas sin verla en el mencionado complejo de viviendas.
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