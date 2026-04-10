Autoridades investigan la muerte de un turista en muelle de Cayo Icacos en Fajardo

Un turista murió en circunstancias que aún no han sido determinadas, en un incidente reportado durante la mañana del jueves en el área del muelle de Cayo Icacos, en Fajardo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, agentes adscritos a la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en Ceiba investigaron una querella de persona muerta sin causa definida, reportada a las 9:42 a.m., en las inmediaciones donde se encontraba anclada la embarcación Gateway #2.

La Policía indicó que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a paramédicos del Cuerpo de Emergencias Médicas Municipal de Fajardo que ofrecían asistencia a Richard Frank Reiland, de 68 años y residente del estado de Florida.

El hombre fue transportado a un hospital, donde un médico certificó la ausencia de signos vitales. Al momento, la causa de la muerte no ha sido establecida.

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El sargento Giovanni Sánchez, adscrito a FURA Marítima de Ceiba, realizó la investigación preliminar y dio conocimiento al fiscal de turno, José Olivo Otero, quien ordenó la activación del protocolo correspondiente.