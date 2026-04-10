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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades investigan la muerte de un turista en muelle de Cayo Icacos en Fajardo

Se hallaba a bordo de una embarcación anclada en el área cuando se notificó a los paramédicos

10 de abril de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cayo Icacos, ubicado en la costa noreste de la isla, pertenece a la Reserva Natural Los Cayos de la Cordillera, que se encuentra bajo la administración y protección del DRNA. (Archivo)
Una fotografía de archivo de Cayo Icacos.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un turista murió en circunstancias que aún no han sido determinadas, en un incidente reportado durante la mañana del jueves en el área del muelle de Cayo Icacos, en Fajardo, según informó la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo con la información preliminar, agentes adscritos a la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en Ceiba investigaron una querella de persona muerta sin causa definida, reportada a las 9:42 a.m., en las inmediaciones donde se encontraba anclada la embarcación Gateway #2.

La Policía indicó que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a paramédicos del Cuerpo de Emergencias Médicas Municipal de Fajardo que ofrecían asistencia a Richard Frank Reiland, de 68 años y residente del estado de Florida.

El hombre fue transportado a un hospital, donde un médico certificó la ausencia de signos vitales. Al momento, la causa de la muerte no ha sido establecida.

El sargento Giovanni Sánchez, adscrito a FURA Marítima de Ceiba, realizó la investigación preliminar y dio conocimiento al fiscal de turno, José Olivo Otero, quien ordenó la activación del protocolo correspondiente.

El incidente fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, que continuará la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICFajardo
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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