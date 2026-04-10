Turista es arrollado por una policía municipal en la avenida Baldorioty
El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes, confirmó la Uniformada
10 de abril de 2026 - 8:25 AM
10 de abril de 2026 - 8:25 AM
Un turista fue atropellado por una agente de la Policía Municipal de San Juan durante la madrugada del viernes, en el kilómetro 13.2 del expreso Román Baldorioty de Castro, mientras transitaba en dirección de San Juan hacia Carolina, confirmó la Uniformada.
Según el informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la agente conducía un vehículo por la mencionada vía, cuando impactó a un peatón que se encontraba caminando por el lugar. La oficial permaneció en la escena del accidente.
El perjudicado, quien no ha sido identificado por el momento, resultó con heridas leves, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria y su condición de salud fue descrita como estable.
El policía José Canales tiene a su cargo la investigación.
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