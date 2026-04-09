Paseo termina en ataque: perro rompe una cadena y muerde a mujer de 84 años en Coamo

Un paseo rutinario de una mujer de 84 años terminó en un violento ataque cuando un perro rompió su cadena, escapó y la mordió a ella y a otro perro durante la mañana del jueves en el barrio Los Llanos, en Coamo, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, la perjudicada indicó que, mientras caminaba por la calle 3 “en compañía de un perrito de la calle” que acostumbrara a acompañarla, fue atacada por un can que se encontraba en una residencia debidamente amarrado.

“(Al can) se le rompe la cadena y se lanza hacia el perrito. Acto seguido, la querellante resulta con mordeduras en el brazo y piernas derecha. La octogenaria recibió asistencia de los paramédicos Pacheco y Ramos y fue transportada al Hospital Menonita de Ponce”, dice el informe policíaco.