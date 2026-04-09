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Paseo termina en ataque: perro rompe una cadena y muerde a mujer de 84 años en Coamo

La octogenaria se encontraba caminando en compañía de un “perrito de la calle” cuando ocurrió el incidente, confirmó la Policía

9 de abril de 2026 - 10:54 AM

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Ejercitarte con tu perro ayuda a estimularlo y lo mantiene saludable tanto física como mentalmente.
El caso ocurrió en el barrio Los Llanos.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un paseo rutinario de una mujer de 84 años terminó en un violento ataque cuando un perro rompió su cadena, escapó y la mordió a ella y a otro perro durante la mañana del jueves en el barrio Los Llanos, en Coamo, confirmó la Policía.

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Según el informe preliminar, la perjudicada indicó que, mientras caminaba por la calle 3 “en compañía de un perrito de la calle” que acostumbrara a acompañarla, fue atacada por un can que se encontraba en una residencia debidamente amarrado.

“(Al can) se le rompe la cadena y se lanza hacia el perrito. Acto seguido, la querellante resulta con mordeduras en el brazo y piernas derecha. La octogenaria recibió asistencia de los paramédicos Pacheco y Ramos y fue transportada al Hospital Menonita de Ponce”, dice el informe policíaco.

El agente Lorenzi, adscrito al Distrito de Coamo, investigó el incidente y lo notificó al agente Rodríguez coordinador de la Ley 154-2008 “para el Bienestar y la Protección de los Animales”.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCoamoPerros
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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